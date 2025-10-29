横綱・豊昇龍（26）＝立浪部屋＝が29日、福岡県糸島市の部屋で幕下以下の若い衆と11番取り、九州場所（11月9日初日・福岡国際センター）へ向けて本格始動した。シコやすり足、テッポウに続いて土俵に入り、土俵で久々に取った感触について「普通です。軽くね」と笑顔を見せた。

例年なら秋巡業がある九州場所前の調整が、今年は一変した。ロンドン公演があったため、昨年なら10月1日から27日まで25日間巡業が開催されたが、5日間のロンドン公演を除いて相撲を取ることはなかった。

「基本（運動）はしていた。行くまでちゃんとやっていた」。とはいえ、例年と違った調整過程を経て臨む初日へ向け「巡業があって、というのとは違う。難しい」と本音も漏れた。また、22日の帰国から時差ぼけが抜けないそうで、「夜3時とかに起きた。九州に来てから良くなったけれど」と苦笑いも漏れた。

ただ、九州場所には特別な思い入れがある。17年の新弟子検査を受け、入門。8年を経て横綱として舞い戻った。

「もう8年経ったのか」。秋場所は1差で横綱・大の里を追う千秋楽、本割で大の里に勝ったが優勝決定戦で敗れ、横綱初優勝を逃した。師匠の立浪親方（元小結・旭豊）からも早期の実現を求められる、昇進5場所の宿願を果たす戦いが始まる。