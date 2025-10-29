お見送り芸人しんいちが、芸能活動を休止しているフワちゃんの直近の様子について証言。「めちゃくちゃ綺麗になって、普通に女の子として見れました」と、その変化を報告した。

【映像】最近のフワちゃんの様子

しんいちは、10月28日放送にテレビ朝日で放送された番組『クロナダル』に出演。この日は、MCのクロちゃん（安田大サーカス）とナダル（コロコロチキチキペッパーズ）に加え、とろサーモン・久保田かずのぶ、モグライダー・ともしげ、お見送り芸人しんいちをゲストに迎え、５人の楽屋トークを定点観察。芸人の近況やSNS炎上問題などを暴露する姿が放送されていた。

しんいちは、この間フワちゃんと食事に行ったと告白。クロちゃんが「もう当分（テレビに）出てないでしょ？1年以上」と問うと、しんいちは、フワちゃんとの再会が『水ダウ』のロケがきっかけであったと説明した。ドラゴンボールのようなアイテムを探しに行く企画で、7つ揃えた際に「願いどうする？」という流れになり、しんいちが「フワちゃん蘇らすとあかん？」と提案したところ、その放送を見たフワちゃんから「私を甦らそうとしてくれてありがとう」と連絡があり、元々仲が良かったことから食事に行くことになったという。

フワちゃんは食事の際、「お店どこでもいい」と言い、個室でもない場所で、マスクや帽子も被らずに現れた。ナダルは、SNSでフワちゃんが「やばい絡まれ方されてるやつ」を見たことに触れ、「それでも隠さないんや！」と彼女の強さに言及しつつ、フワちゃんは「実はほんまめっちゃ律儀な人」というイメージがあると述べた。

しんいちは、そんなフワちゃんについて「それでなんか毒抜けたのか、めちゃくちゃ綺麗になってて。普通に女の子として見れましたよ」と、活動休止期間を経ての彼女の変化を指摘した。

フワちゃんは2024年8月に、やす子のX（旧ツイッター）の投稿に対し不適切なコメントを送り、炎上騒動に発展し、芸能活動を休止していた。

食事の際、とろサーモン久保田が何を話したのかを尋ねると、しんいちは、自身が一方的に「早く戻って来てくれよ」と伝えたこと、そして「もうとりあえずスタジオはお前絶対無理やから、一緒に過酷ロケだけしようか」と「禊禊！」（みそぎ）を提案したことを明かした。フワちゃんはこれに対し「えーやりたいけど使ってくれるとこあるかな」と答えたという。

なお、久保田もラジオで「フワちゃん、ゲスト来てください」と呼びかけたが返答がなく、自作したフワちゃんの歌を流して反応を期待していたという。しんいちはこれを聞いて「めちゃくちゃ本人嬉しいんちゃう」とフワちゃんの心情を思いやっていた。