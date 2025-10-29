とろサーモン久保田かずのぶが、過去に自身や他の芸人を誹謗中傷した人物の自宅を実際に訪問した際の経験について語り、その実態を明かした。

【映像】クロちゃんを誹謗中傷する人の理由

10月28日にテレビ朝日系で放送された番組『クロナダル』では、MCのクロちゃん（安田大サーカス）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）に加え、久保田かずのぶ、お見送り芸人しんいち、モグライダー・ともしげがゲストとして出演し、楽屋トークを定点観察。芸人の近況やSNS炎上問題などについて赤裸々に語る姿が放送されていた。

議論は、チョコレートプラネット松尾駿の「素人はSNSをやるな」という発言の炎上を巡るものから発展した。ナダルが、炎上を招く人々について「炎上に関してはやっぱ頭使ってなくて動いてる人間ってめっちゃ多いと思う」「文脈とか全部聞かずに、叩きたいだけというか。なんかもう捌け口みたいな」と推測していた。

これを受けて、お見送り芸人しんいちが「叩いてる人とか会ってみたいけどな」と発言したところ、久保田は「俺あったよ」と告白した。久保田によると、2018年に上沼恵美子への暴言騒動で大きな炎上を経験したM-1グランプリの炎上後に、ABEMAの番組で機会を得て、実際に誹謗中傷をしている人の家に行って会ったという。

久保田がM-1炎上後に実際に会ってみたところ、誹謗中傷を行っている人々の実態について「言い過ぎでもないけど、8割ぐらい家庭環境がもう複雑な人が多かった」と明かした。

久保田はまた、クロちゃんへの誹謗中傷を行っている人物にも会ったといい、彼らの動機について、「もう楽しいんだって。あんた（クロちゃん）が反応してくれるから」と、芸人のリアクション自体が彼らの喜びになっていると証言した。

しんいちは、叩いている人の中には「教師だったり、なんかの先生だったり、市役所勤務だったり、そういう人もいるって聞く」と述べ、ナダルは「そうそう。結構変わった人が炎上させたりするから、SNSの声はあんま過大評価せんといてほしいな」「ほんまにその一部が世間の声じゃない」と、SNSの声を世論と同一視しないよう改めて強調した。