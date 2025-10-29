声優の和氣あず未が29日までに、自身のSNSを更新。長女の心臓移植にともなう活動制限の解除について説明した。

和氣は7月、所属事務所の公式サイトを通じて、長女が難病の「拡張型心筋症」の可能性が高いと診断され、心臓移植の待機をすることになったことを報告。これにともない、子どもの治療に専念するため、活動を大幅に制限するとしていた。

今回、インスタグラムのストーリーズで「以前お仕事を大幅制限すると事務所のHPで発表しましたが 娘も安定してきて調子良く過ごしているので結構お仕事させていただいておりました」と切り出し、「事務所のHPで発表したので大幅制限解除もちゃんと発表しなきゃ... と思いつつタイミングと文章を考えるのに時間がかかってしまってます 出演依頼いただいたものでスケジュールが合うものは全てお引き受けしていましたが きっと気を使われてるかもしれない部分もあると思うのでちゃんと報告しなきゃなと思っています」と説明した。

続けて「娘の今後のためにもどこまでも働きますよ〜!!!!!!こんな大変な中収録なんて、休ませてあげて、、、 と思わないでください...!」と活動への積極的な姿勢を示し、「本当に大変な時はちゃんと休ませていただきます!笑 一方的に報告しておいて申し訳ないですが応援してくれているみなさまには、心配の気持ちよりも楽しい気持ちになってもらいたいな〜と思ってます!引き続きよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

その後、X（旧ツイッター）では「心臓移植待機中ではありますが毎日穏やかに過ごしてて本当に幸せな日々を送っております」と近況を報告し、「お仕事も全力で頑張ります！よろしくお願いします！」と意気込みをつづった。

和氣は「アイドルマスターシンデレラガールズ」片桐早苗役、「ウマ娘 プリティーダービー」スペシャルウィーク役、「東京リベンジャーズ」橘日向役などで知られる。