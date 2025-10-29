北陸電工、上期経常が3％増益で着地・7-9月期も14％増益

北陸電気工事 <1930> [東証Ｐ] が10月29日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比3.3％増の14.6億円に伸び、通期計画の42億円に対する進捗率は5年平均の26.0％を上回る34.8％に達した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比14.3％減の27.3億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比13.6％増の9.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の5.8％→6.0％とほぼ横ばいだった。



