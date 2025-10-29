【ONE PIECE 熊本復興プロジェクト 10年展】 開催期間：2026年3月20日～5月24日 会場：熊本県立美術館 本館1階 入場無料

【拡大画像へ】

熊本県は、熊本地震からの創造的復興を後押しするため、漫画『ONE PIECE』と連携し、「ONE PIECE 熊本復興プロジェクト」を展開してきた。地震、そしてプロジェクトの開始から10年という節目の年となる2026年（令和8年）3月20日から5月24日まで、熊本県立美術館 本館1階において「ONE PIECE 熊本復興プロジェクト 10年展」を開催する。

「ONE PIECE 熊本復興プロジェクト」では、2016年に尾田氏から応援メッセージとイラストが寄稿されたことを端緒に、スタンプラリーやラッピングバス、麦わらの一味の銅像など、『ONE PIECE』と熊本県が一体となってさまざまな企画を進めてきた。企画展では、プロジェクトと復興10年の軌跡を後世に残すとともに、活気づく熊本の姿を発信する。

「ONE PIECE 熊本復興プロジェクト」のロゴマーク

企画展のコンセプトは「SHI-RU-SHI（しるし）」。マンガ『ONE PIECE』23巻のラストに描かれる有名なシーンで表現される「仲間の印」をベースに、これまでの10年、『ONE PIECE』と熊本県がともに進めてきたプロジェクトの記録と成果を空間に刻んだ。「プロジェクトの記」、「復興の印」などの思いが込められている。

展覧会では、麦わらの一味の銅像の制作過程など、ここでしか見ることができない展示が行なわれる。また、『ONE PIECE』の名場面が復興のシーンと溶け合う特別なイメージシアターも設置される。

開催概要

会期：2026年3月20日～5月24日

（※月曜日休館、5月4日は開館、5月7日は振替休館）

展示時間：10時～17時

会場：熊本県立美術館 本館1階（熊本市中央区二の丸2番）

入場料：無料（※混雑時には入場制限あり）

□10年展特設ページ

□復興プロジェクト公式HP

(C)尾田栄一郎／集英社