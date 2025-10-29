じゃが田楽（料理・外処佳絵、撮影・木村 拓）


【写真を見る】おうち飲みにも重宝する簡単メニュー！ 副菜に作りたい田楽5選

煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。

そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。

■じゃが田楽

ほくほくのいもに甘辛みそだれが合う

ほくほくのいもに甘辛みそだれが合う


1人分　246kcal

塩分　0.7g

材料（2人分）

じゃがいも…1個

＜みそだれ（混ぜる）＞

・みそ…小さじ2

・砂糖…小さじ1・1/2

・水…小さじ1

白いりごま…小さじ1

サラダ油

作り方

1　じゃがいもは約1cm厚さの輪切りにする。

2　フライパンに油大5を弱火で熱し、じゃがいもを並べて3〜4分、上下を返してさらに3〜4分、両面にこんがり焼き色がつくまで焼く。

3　器に盛って表面にみそだれをぬり、ごまをふる。

料理／外処佳絵 、撮影／木村 拓

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』