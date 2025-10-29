甘辛みそだれがほくほくのいもにぴったり！ 「じゃが田楽」
【写真を見る】おうち飲みにも重宝する簡単メニュー！ 副菜に作りたい田楽5選
煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。
そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。
■じゃが田楽
1人分 246kcal
塩分 0.7g
材料（2人分）
じゃがいも…1個
＜みそだれ（混ぜる）＞
・みそ…小さじ2
・砂糖…小さじ1・1/2
・水…小さじ1
白いりごま…小さじ1
サラダ油
作り方
1 じゃがいもは約1cm厚さの輪切りにする。
2 フライパンに油大5を弱火で熱し、じゃがいもを並べて3〜4分、上下を返してさらに3〜4分、両面にこんがり焼き色がつくまで焼く。
3 器に盛って表面にみそだれをぬり、ごまをふる。
料理／外処佳絵 、撮影／木村 拓
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』