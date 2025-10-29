

物事を「先延ばし」にしていると、常に不快な感情に付きまとわれます。著述家のニルス・ソルツゲバー氏は、そうした不快さから逃れるために、さまざまな科学的根拠により、自分の「先延ばしグセ」を克服したといいます。やるべきことを始められない心理を探れば、その解決方法も見えてきます。

あなたが先延ばしにしてしまう「理由」はなんでしょうか？『科学的根拠で 先延ばしグセをなくす』よりから一部抜粋・再構成のうえ、「先延ばしグセ」を克服する3つのヒントを紹介します。

「これを全部やり遂げなければならない」

多くの人にとって先延ばしの主な原因は、やるべきことの多さに圧倒される点にある。それは不快な感情であり、目先の快楽を優先してしまうきっかけになる。

不快な感情から逃げまくった結果、私たちはやるべきことに対して心理的抵抗を抱き、楽しいことをしたいという衝動に駆られる。

そのせいで、面倒なことに直面すると圧倒され、先延ばしにしたくなる。未知なるものや不確実なものは耐えがたく、面倒な課題について考えるだけで暴れ出したくなる。

では、どこからはじめればいいのか？

最優先課題は何か？

合理的な期日はいつか？

成し遂げる必要のあることは何か？

こういう思考が頭のなかを駆けめぐると、すっかり圧倒されてしまい、取りかかることがほぼできなくなる。この種の先延ばしグセを克服する秘訣は、やるべきことを実行可能な小さいステップに細分化してシンプルにすることだ。

まず、やるべきことをすべてリストアップしよう。

次に、どれからどういう順番で取り組むかという計画を立てよう。

そして、そのリストにあるいくつものステップについて思い悩むのをやめて、次のステップにフォーカスしよう。最後に、それに取りかかろう。

すべてやり遂げられるかどうかについて心配する必要はない。

とにかく次のステップに意識を向ければいいのだ。

ノーベル賞作家のジョン・スタインベックはそれを的確に表現している。 「500ページの大著を書きあげるという不可能に見えることに直面すると、失敗するという不安に駆られ、どうせ無理だという理由であきらめたくなる。

そこで気を取り直して1ページずつ書きはじめるのだ。私は1日の仕事量だけに集中して、それ以外のことは考えないようにしている」

「完璧にやらなければ価値がない」

先延ばしグセのある人にとって、ハードルが高すぎるのは好ましくない。 高すぎるハードルを設定すると、どうなるだろうか？

先延ばしグセのある人は、完璧にできないなら、やる価値がないと思い込んでしまう。

たとえば、毎朝瞑想を20分間しないなら、瞑想する価値がないと思い込む。週に4〜5回、ジムでハードな運動をしないなら、運動する価値がないと思い込む。

先延ばしグセのある人にとって、高すぎるハードルは重大な問題を引き起こす。

まず、高すぎるハードルを設定すると、取りかかるのが非常に面倒になる。

考えてみよう。ハードルが高ければ高いほど、取りかかることに苦痛を感じる。ハードルのバーを上げると、越えるのが難しくなるからだ。

ハードルが高すぎると、取りかかることに対する抵抗が大きくなるということだ。1分間だけ座って瞑想するのは簡単だが、20分間ずっと座って瞑想するのは難しい。

さらに、高すぎるハードルを設定すると「失敗→自責の念→先延ばし」という悪循環に陥りやすい。ハードルを越えられないと、敗者になったように感じてしまうからだ。その結果、やる気を失い、自分を責めて、やるべきことをさらに先延ばしにする。

解決策は、高すぎるハードルを下げることだ。

そうすれば達成感を得やすくなる。

たとえば、毎日20分間ではなく1分間だけ瞑想しよう。1時間のハードトレーニングではなく5回だけ腕立て伏せをしよう。

できるようになれば、量を増やすのはいつでもできる。いったん抵抗を乗り越えたら、好きなだけ瞑想し、運動すればいい。

高すぎるハードルを下げることの最大のメリットは、やるべきことに取りかかるきっかけが生まれることであり、いったん取りかかればいいことが起こりはじめる点にある。

「ToDoリストに入れておこう」

生産性に関する第一人者デビッド・アレンが推奨することに、2分以内でやり遂げられる課題なら、すぐにやるべきだというものがある。





たとえば、「イエス」か「ノー」で答えられるメールなら、あとで返信するのではなく、確認したらすぐに返信しよう。食事のあとで食器を流し台に放置するのではなく、食事が終わったらすぐに洗おう。

小さなやるべきことをたくさん抱えて、頭のなかをToDoリストでいっぱいにするのではなく、2分以内でやり遂げられることはすぐに処理する。

この方針は、精神的負担を軽減し、小さな達成感を与えてくれるだけでなく、すぐに取りかかってやり遂げる習慣を身につけるのに役立つ。知らず知らずのうちに、小さなことに取りかかることが自然にできるようになる。そして、遅かれ早かれ、この習慣は、より大きなことにもすぐに取りかかる習慣につながる。

このシンプルな2分間のルールに従えば、先延ばしを防いで、より多くのことができるよう脳を再構築できる。じつに簡単だが、とても効果的だ。

（ニルス・ソルツゲバー ： 起業家・著述家・ブロガー）

（弓場 隆 ： 翻訳家）