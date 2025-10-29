カスハラ母の暴挙「接客業には何してもいいの？」！試食販売員に“ゴミを投げつける客”の常識ってなに？【作者に聞く】
デパートやスーパーの食品売り場にある試食コーナーは、子どもにとって非常に魅力的だ。一方、親にとっては「食べたら買わないといけない」という罪悪感があり、避けようとする気持ちが働くのも仕方ないところである。そんな親子のやり取りを描いたタジマオオカさん(@pu92yu)の実録漫画『試食漫画』を紹介する。
■「接客業には何してもいい」…販売員が抱く懸念
試食販売について、タジマさんは「試食をおすすめする側としては、とにかくお味を見てほしいので買う買わない関係なく、多くの方に試していただきたい。ただ、やはり『買わなきゃ』と思ってしまうお客様の気持ちも理解できるため、負担をかけないよう工夫してお渡ししたい」と、販売員としての本音を告白する。
本作で描かれる母親は、子どもが食べた試食の袋を販売員に投げつけるという行動に至る。その振る舞いについては、「基本的に販売員はお客様に何を言われても、丁寧に失礼のないように接する。明らかに小学生や中学生と思われる年齢の方にからかわれることもあり、『接客業の人には何をしてもいい』という誤解がもし未成年の方々にあったら、それは悲しいことだと感じています」とコメント。親が子どもに見られていることは意識してほしいと述べた。
■理不尽な日常で「人っていいな」と思える瞬間
こうした理不尽な思いに日々さらされていても販売員を続けようと思えるのはどんなときか尋ねると、タジマさんは「確かに理不尽な方もいらっしゃいますが、多くの方は良識のある優しいお客様です。そういったお客様に出会えたり話したりしていると『人っていいな』と思える瞬間があって、それが販売の仕事を続けるモチベーションになっています」と明かした。
