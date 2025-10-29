13時の日経平均は1039円高の5万1258円、アドテストが1070.72円押し上げ 13時の日経平均は1039円高の5万1258円、アドテストが1070.72円押し上げ

29日13時現在の日経平均株価は前日比1039.24円（2.07％）高の5万1258.42円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は256、値下がりは1320、変わらずは36と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を1070.72円押し上げている。次いで東エレク <8035>が113.13円、ＳＢＧ <9984>が97.98円、フジクラ <5803>が31.65円、レーザーテク <6920>が22.63円と続く。



マイナス寄与度は49.29円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、テルモ <4543>が21.41円、リクルート <6098>が15.86円、京セラ <6971>が13.74円、ベイカレント <6532>が12.29円と続いている。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、建設、機械と続く。値下がり上位には不動産、パルプ・紙、医薬品が並んでいる。



※13時0分6秒時点



株探ニュース

