株式会社ニコンが製造・販売するカメラをモチーフにした「Nikon めじるしアクセサリー」の販売が、10月29日（水）にニコンプラザ（東京・大阪）で始まった。1回300円、数量限定での販売となる。

株式会社バンダイが展開するオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」ブランドの新製品。カニカンとシリコーンパーツが付属しており、自身の持ち物につけることで“めじるし”として使用できるという。製品に撮影機能は備えていない。

モデルとなったカメラは以下の通り。

Nikon Z fc＋NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR（ブラック / シルバー） Nikon D5500＋AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II（ブラック / レッド） COOLPIX S3700（ピンク / シルバー） COOLPIX W100（ブルー / マリン） Nikon 35Ti Nikon 28Ti

なお、このほか全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズでも10月第5週から順次販売される。

ニコンはこれまでにも、「Nikonミニチュアカメラコレクション」としてニコンFやZ9などを模したカプセルトイを販売。シャッターボタンを押せるというギミックを備えたモデルも展開していた。

また直近では、キヤノン株式会社が同じく「ガシャポン」とコラボしたカプセルトイを発表。EOS R1やEOS 5D Mark IIなど、レンズとボディを組み立て式としたモデルを2026年2月に販売する。

製品画像

Nikon Z fc：NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

Nikon D5500：AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II

COOLPIX S3700

COOLPIX W100

Nikon 35Ti

Nikon 28Ti