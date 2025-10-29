父を探す余命わずかな女子大生と浅草芸人達との絆を描く RISU PRODUCE vol.30『笑いの神様へ』10月29日に赤坂RED/THEATERで開幕／11月3日まで
RISU PRODUCE vol.30『笑いの神様へ』
RISU PRODUCE vol.30『笑いの神様へ』が10月29日（水）に赤坂RED/THEATERで開幕。上演は11月3日まで。
RISU PRODUCEは、1999年に活動を開始。全作品の作・演出は主宰の松本匠が担当している。
刑事施設を題材にした社会派三部作の「ぼくはだれ」「ゼロ番区」そして、とある大学の応援団員達の活動を描いた青春群像劇の「イキザマ３」は、好評につき再演が繰り返されているRISU PRODUCEの代表作だ。
今回上演される『笑いの神様へ』は、余命宣告を受けながらも、生き別れになった父を探す為に東京にやって来た沙耶と、浅草芸人達との絆を描いたヒューマンストーリー。
2014年に初演、2023年に再演した本作を、新たなキャストを迎え二年振りに上演する。
主人公の沙耶を演じるのは北野瑠華。さらに、お宮の松、岡安泰樹、平野貴大、土井よしお、西山咲子（劇団PU-PU-JUICE）などが出演。
作・演出は松本匠が手がける。
本作が10月29日（水）に赤坂RED/THEATERで開幕する。
あらすじ
ある日、大学生の沙耶（北野瑠華）は、体調に異変を感じ検査入院することに。
検査結果は「余命一年」という思いもよらぬ宣告だった。現実を受け止めることが出来ない沙耶は、産まれてすぐ亡くなったと聞かされていた父が、実は今も生きていることを突然、母から告げられた。どうしても家族を捨てた理由を知りたくなった
沙耶は、母に置き手紙を残し、父親探しの旅に出た。唯一の手掛かりは「今も東京で漫才師をしているかもしれない」たったその一言だけだった……。
詳細は公式サイトで。
https://risuproduce.stores.jp/
（文：エントレ編集部）
RISU PRODUCE vol.30
東京舞台芸術祭 2025 Open Call Program 参加事業
「笑いの神様へ」
【作・演出】松本 匠（RISU PRODUCE）
【出演】
北野瑠華 お宮の松 岡安泰樹 平野貴大 土井よしお 西山咲子（劇団PU-PU-JUICE）
中尾太一（劇団SUPER TAICHIMON） 朝日小晴 渡部竜正 高好竜之介 岩本洸 松本匠
2025年10月29日（水）～11月3日（月）／赤坂RED/THEATER
チケットを探す
■ローソンチケット http://l-tike.com/ 【Lコード:34555】※WEBのみ
■J-Stage Navi http://j-stage-i.jp
■ツクツク !!!ウェブチケット https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/
■RISU PRODUCE https://ticket.corich.jp/apply/392963/