

RISU PRODUCE vol.30『笑いの神様へ』

RISU PRODUCE vol.30『笑いの神様へ』が10月29日（水）に赤坂RED/THEATERで開幕。上演は11月3日まで。



RISU PRODUCEは、1999年に活動を開始。全作品の作・演出は主宰の松本匠が担当している。

刑事施設を題材にした社会派三部作の「ぼくはだれ」「ゼロ番区」そして、とある大学の応援団員達の活動を描いた青春群像劇の「イキザマ３」は、好評につき再演が繰り返されているRISU PRODUCEの代表作だ。



今回上演される『笑いの神様へ』は、余命宣告を受けながらも、生き別れになった父を探す為に東京にやって来た沙耶と、浅草芸人達との絆を描いたヒューマンストーリー。

2014年に初演、2023年に再演した本作を、新たなキャストを迎え二年振りに上演する。

主人公の沙耶を演じるのは北野瑠華。さらに、お宮の松、岡安泰樹、平野貴大、土井よしお、西山咲子（劇団PU-PU-JUICE）などが出演。

作・演出は松本匠が手がける。



本作が10月29日（水）に赤坂RED/THEATERで開幕する。



あらすじ ある日、大学生の沙耶（北野瑠華）は、体調に異変を感じ検査入院することに。

検査結果は「余命一年」という思いもよらぬ宣告だった。現実を受け止めることが出来ない沙耶は、産まれてすぐ亡くなったと聞かされていた父が、実は今も生きていることを突然、母から告げられた。どうしても家族を捨てた理由を知りたくなった

沙耶は、母に置き手紙を残し、父親探しの旅に出た。唯一の手掛かりは「今も東京で漫才師をしているかもしれない」たったその一言だけだった……。



詳細は公式サイトで。

https://risuproduce.stores.jp/

（文：エントレ編集部）