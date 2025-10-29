Image: Raymond Wong - Gizmodo US

今秋ドイツにて開催されたIFAにも出展していたスマートグラスInmo Air 3。フルカラーディスプレイ搭載のスマートグラスで、指輪で操作するのが特徴です。Metaのディスプレイ搭載グラスの先を行くと思いきや…。

米Gizmodo編集部が使ってみました。これまた、なかなか理想と現実にはギャップがあって…。

努力はしました。レビューを書くに当たって、何度も幾重にもトライはしたし、理解しようとしたし、公平に判断しようとしました。

それでも、このゴツくてデカいスマートグラスをかけながらだと、なんだかイライラしてきてしまう。装着感悪くて、重くて、鼻で息がしづらいせいかもしれません。

先に結論をいうと、一言目が答えなのかもしれません。努力してるようじゃなダメなのかも。スマートグラスを使おうって努力している時点で、少なくとも現段階はまだモノとして難しい。スマートグラスの未来を誰よりも信じている僕が、900ドル（約10万5000円）のInmo Air 3に対して思ったのはそういうことです。

装着した瞬間からイライラ

Inmoは中国初のスマートグラススタートアップで、Kickstarterで資金調達に成功しリリースされた最新モデルがInmo Air 3。Androidを基本にした次世代ARグラスです。

最大の特徴は2つ。1つ目はフルカラーディスプレイで、画質は1,080p。もう1つは同梱のスマートリングで操作する新たなUIです。IFAでこれを見かけたときに興味を持ち、レビューしてみようと思いました。Androidベースなので、Google Play Storeからアプリをダウンロードすれば、2D的にはほぼなんでも使えるというのも気になったポイントです。

ガジェット業界に限った話ではなく、どんなものにも成功と失敗があります。完璧なものもあれば、ひと吹きで飛ばされてしまうものもある。Inmo Air 3は、残念ながら現時点では後者にあたります。個人差はあれど、少なくとも僕は箱を開けた瞬間からイライラしてましたから。

とはいえ、どんなものにもいいところはあるわけで。数としては少ないですが、まずはいいところから。パッケージがいい、おしゃれ、かわいい。同梱物はスマートリング、ミニリモート、指輪充電用のマグネットケーブルなどいろいろ入っています。それがきれいに収納されており、箱を開けた瞬間はわくわくします。いいところ、以上です。

いざ、スマートグラスをかけてみると…何も見えない!? 一瞬、初期不良品か？と思いましたが、いろいろいじっているとわかったことが。これ、僕の頭や顔に上手くフィットしないんです。画像見てもらえれば明らかですが、僕は典型的な鷲鼻です。ゆえにメガネやサングラスは鼻の奥・上の方でかけるのが常なのですが、これ、僕だけではなくたぶん鷲鼻あるあるなんですよね。で、この手前にメガネをかけるスタイルだと、ディスプレイが2/3は見えないんです。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

どうすればいいか。フルスクリーン見ようとすると、鷲鼻の出っ張りを避けて、下の方にメガネかけるしかないんです（下の画像参照）。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

で、こうするとスクリーンは見えるけど、鼻が圧迫されて鼻呼吸がしづらい…。呼吸我慢してまでかけるウェアラブルってなんすか？

しかも重いんです。ずっしりと鼻に重みがかかって、ハァハァしながらのレビュー。もう笑うしかない。スクリーンの角度が調整できないので、かけ方でなんとかするしかない結果がコレです。

ちなみに、僕個人の鷲鼻だけの話と思われるのも癪なので、同僚2人にも試してもらったところ、スクリーンが薄れて見える、そもそも見にくいと、とてもじゃないですが「見やすい！」という答えは返ってきませんでした。Raymond Wong記者なんて、かけていると目が痛いと酷評でした。

スマートリングが仕事してない

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

特徴の1つであるスマートリング「Ring 3」。非常にスマートなアイデアで、もし想定通りに動くなら素晴らしかったと思います。つまり、全然想定通りに動かなかったわけです。

Inmo Air 3本体にBluetoothで接続するRing 3。まず遅い。遅延出まくりでイライラします。使い慣れてきても、リングのタッチ部分が小さくてイライラします。正直、イライラなんてかわいいものじゃない、悪夢っていうレベル。

リングはプラスティック部分を曲げることでサイズ調整が可能。が、曲げるべきところを曲げて調整していただけなのに、ヒビが入りました。僕の力が強すぎたというわけではないと思うのですが。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

指輪は以上。適切に装着しようとサイズ調整したらヒビが入りました。なのでレビューはほとんどスマートグラス本体のタッチ部分とミニリモートでの操作となりました。

このリモート、表面のタッチパッドでカーソルなどを動かします。他に、戻る・ホーム・・音量調整・カメラなどの物理ボタンもあり。感度は良し。しかし、なんともチープ感が漂います。モノとしても、その操作感覚としてもなんかしょぼい。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

ディスプレイは？

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

最初にかけ方で不満を述べましたが、とりあえずディスプレイが見える位置でかけて使ってみることに。まず、ネット接続ですが、この設定はInmo UI操作で行なわねばなりません。

iOS/AndroidにInmoアプリがあるのですが、なぜかこのアプリがスマートグラスを検知しない、接続しない、アプリ経由で設定できない。いや、このアプリ、マジでなんすか？ Wi-Fi接続もスマートグラス越しにネットワーク選んで、ミニリモートでパスワードを1文字1文字入力しましたよ。まさに忍耐力。努力。その後、Google Playストアからアプリをいくつかダウンロード。

まず、YouTubeを試してみました。お料理動画を見ましたが、これは非常にいい。見やすい。かけ方さえアレじゃなければ、不満ゼロでした。Inmo Air 3にうまく合う顔・鼻の人なら、非常にいいエンタメ体験になると思います。

ただ、Quest 3ほどの没入感はない、Apple Vision Proほどのプレミア感もない。そして重い。勝負は見えた気がしますけど。

TikTokも見てみました。スクロールして動画を見ますが、この体験は悪くなし。まぁ、スマホの方は見やすいという残念な感想もあるんですけどね。

ただ、スクリーン自体はInmo Air 3の魅力なことに間違いなし。シャープでクリアで画質良し。明るさはMeta Ray-Ban Displayが5,000ニトなのに対し、Inmor Air 3は600ニトと暗めですが、自然光程度の環境なら特に困ることもありませんでした。晴天の屋外では多少見えにくいとは思いますが、見えにくいことが外でかけない理由にはなりません。

そもそも外でかけたくないなと思う、もっと大きな理由があるからです。

メガネとして（僕は）好きじゃない

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

Inmo Air 3のレンダリング画像を最初に見たとき、「これなら外でかけるのもいいな！」と思ったんです。が、現実は全然ダメでした。まず、デカい。思ってたよりずっとデカい。フレームは分厚いし（僕には似合わない）、しつこいけど重い。レンズも大きいので好みが別れるところ。誰にでも似合うわけでも、誰でも手に取れるデザインでもないのです。

このデカさの割に、バッテリーが全然持たないのもイライラ要素。20〜30分使うと、そろそろ充電したほうがいいかもってレベル。搭載バッテリーは660mAh。持ったとしても、1.5〜2時間がいいとこでしょうね。

かけた見た目が好きじゃないから、スマートグラスをかけて出かけない。そうなると多くの機能は存在意義を失います。以下、カメラテストしなきゃだけど、室内で撮影しちゃったもんね。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

数字上では、Meta Ray-Banの初代・第2世代よりセンサーは上なのですが、撮影画像はMeta Ray-Banの方がいいと思います。

Inmo Air 3は、ディスプレイなしのスマートグラスと、SnapchatのSpectablesのようなゴツめARグラスの間でどっちつかずになっている印象。後者ならば外に持ち出してこそなのですが、バッテリーや装着感の悪さから外には行きたくないんですよね。

少なくとも、スタイルと装着感でInmo Air 3はかなり厳しいといっていいかと。

実用性はどう？

外でなくてもいいから機能はどうなのか…。試したいのですが、ここでも忍耐力が試されました。ハードウェアの不具合が多すぎて、何もうまいこと動作しないのです。クラウドゲーミングは、装着感悪すぎてグラスを手に持たないと見えないのでプレイできない。マルチウィンドウモードは、同梱リングでの操作が必要だけどしょっぱなで割れちゃった。

リングでの操作も、スマートグラス装着での外出も、Androidベースでほとんどのアプリを2D利用できるのも、話だけ聞いていたら最高なんです。どれも実用レベルで実現できていないだけで。

現状ではちょっと厳しいかな

忍耐力が試されてるうちはまだまだです。努力してまで使うもんじゃない。

クラウンドファンディングで生まれたガジェットではあります。それでも900ドル（クラファン後の一般販売では1,100ドル）のプロダクトとしてあまりにお粗末。Meta Ray-Banスマートグラスの洗練されたデザインと作りって、やっぱりすごいんだなと思って終了。残念ながら酷評です。

いいところ：スクリーンがとてもシャープ、アイディアはいい 残念なところ：個人差はあれど僕的に装着感は最悪、スマートリングが仕事してない、品質が悪い、動かないくせに高すぎる、全方向からイライラを誘ってくる