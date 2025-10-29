櫻井翔がアルバイト（※実は宇宙人）、天海祐希がオーナー役を演じるセブン‐イレブン新TVCM『ミッション!?』篇放映スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻井翔、天海祐希が出演するセブン‐イレブン新TVCM『ミッション!?』篇が、11月4日より放送開始となる。

■櫻井翔×天海祐希のコンビが、お店でできたての“揚げ鶏”の魅力をアピール

新TVCM『ミッション!?』篇は「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」シリーズの第3弾。前回の『麺でウカウカ』篇に続き、宇宙人アルバイト役として櫻井翔、オーナー役として天海祐希が登場し、店頭で親子と交わす温かなやり取りを通して、お店でできたての“揚げ鶏”の魅力が描かれる。

本シリーズは、セブン‐イレブンを舞台に、櫻井翔と相葉雅紀が演じる宇宙人のふたりが、アルバイトという思いがけない形で地球に溶け込み、日常の中でセブン‐イレブンの商品と出合っていく様子がドラマ仕立てで描かれるもの。

セブン‐イレブンに来るとなにか見つかるかもという期待感「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」をコンセプトに、櫻井と相葉が演じる宇宙人たちの商品への新鮮な反応や、オーナー役の天海との心温まる交流を通して、セブン‐イレブンのこだわりや商品の魅力を紹介していくCMとなっている。

■CMストーリー

今回のCMは、セブン‐イレブンの店頭で、宇宙人アルバイトができたての“揚げ鶏”を元気よくおすすめするシーンからスタート。「揚げ鶏、できたてです！」と声をかけると、買い物中の親子が足を止め、興味津々な様子。するとオーナーが隣から「お店で揚げてるんですよ」と補足し、ふたりで「おかずにも」「ぴったりなんです」とうれしそうに魅力を説明。その言葉にお母さんは「へー！」と驚きの表情を見せ、宇宙人アルバイトも笑顔でうなずき、お店には温かな空気が流れる。

ところがその直後、子どもが突然宇宙語を話し始め、一瞬ユラユラと宇宙人の姿に変身。宇宙人アルバイトは予想外の展開に状況が飲み込めず、呆然と立ち尽くす。すると子どもはいたずらっぽく笑いながらお惣菜ケースを指差し、「パパの分も！」と笑顔で声を弾ませ、お母さんの手を引いてレジへ向かう和やかなシーンで締めくくられる。

揚げたての“揚げ鶏”をきっかけに生まれる、温かい親子のやりとりや“宇宙人同士”の不思議な交流を描いたCMとなっている。

■撮影エピソード

櫻井は引き続き宇宙人役として、セブン‐イレブンでのアルバイトに奮闘し、天海もオーナー役として、セブン‐イレブンの揚げ物の魅力を伝える姿を披露。

櫻井は、子ども役のキャストと笑顔で会話を交わすなど、リラックスした雰囲気の中で撮影が進行。優しい表情で、現場の雰囲気をさらに和らげていた。

天海は、前回の撮影に続き、店内での撮影を心から楽しんでいる様子。商品を観ながら笑顔で購入したことのあるものについて語る、“セブン‐イレブンマニア”ぶりがにじみ出るひと幕もあった。

終始楽しく、温かい多幸感のある現場となり、無事に撮影が終了した。

■櫻井翔 インタビュー

■天海祐希 インタビュー

■関連リンク

「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」公式サイト

https://www.sej.co.jp/activity/naniga-arukana/