10月25日に美容・化粧品ブランド『MADO』のオンラインイベントに登場した江角マキコ。引退状態になってから8年ぶり、飾らない素顔で長年の友人という女性社長とトークを繰り広げた。

「江角さんは2017年、巨額投資詐欺事件で有罪となった人物との親密交際を『女性自身』に報じられ、電撃的に芸能界引退を発表しました。江角さん本人も投資しており、被害者でもありました。それ以前には2014年8月、当時のマネージャーが元プロ野球選手の長嶋一茂さんの自宅に落書きした騒動が報じられたこともありました。同時期に、江角さんがブログで『ママ友にいじめられていた』などと書き、周辺のママ友からの反論記事が『女性セブン』に掲載されて騒動になるなど、バッシング状態だったのも影響したようです。

また、2004年には社会保険庁が国民年金の啓発広告に起用していたにもかかわらず、本人が保険料を納付しておらず、大騒動になったことも。定期的に本業以外の話題が上る“お騒がせ女優”という印象でした。2017年の引退語は、表舞台から姿を消していましたが、2023年ごろから『MADO』のサイトに登場し始め、2025年2月にはMADOのInstagramに長女とのツーショットを投稿しています。復帰の気配が報じられているなかでの、今回のイベント登場でした」（芸能記者）

江角はイベントで「年を重ねても輝き続ける秘訣は、日々の意識と工夫にある」などと語り、参加者から寄せられたさまざまな質問に返答。実践している食事や運動、メンタルの調整方法などを紹介したという。

「イベントのなかで、自らの今後について『芸能活動に戻ることはまったく考えていません』と語ったようですが、同時に『女優とは違う形で、これまで応援してくださった方々への感謝の気持ちを忘れずに、まったく違うステップに進む準備をしています』とも発言しました。いわゆる“美容系インフルエンサー”のような動きをしていくと思われます」（同前）

芸能界に身を置かない形ながら、企業の広告を務める江角について、X上では《線引わからんな》と、疑問の声があがっている。また、過去の騒動を知る人からは《戻らないじゃなくて戻れないのでは…》といったツッコミも。

「もちろん、本人にやる気があれば、女優業に復活しても仕事はあるでしょう。しかし実際、“拒否反応”が出る危険性はあります。今後も友人のブランドに協力をするだけ、というスタンスなのかもしれません」（同前）

かつての演技をまた見たい、というファンも多そうだが……。