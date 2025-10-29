中国・四川省成都市で行われたマラソン大会の終了後、補給所に置かれていたミネラルウオーターなどの物資が通りかかった市民に奪われる騒動があった。中国メディアの頭条新聞が28日に報じた。

騒動があったのは26日に行われた大会。レースが終了した後、沿道に設置された補給所に残っていた未開封のミネラルウオーターなど大量の物資が市民らによって持ち去られた。現場のスタッフが制止しても、市民らは聞く耳をもたなかったという。

現場では複数の目撃者が動画を撮影しており、スタッフらが「持っていかないで！」と呼び掛ける中、それを無視して市民らが物資を持ち去る様子が映っていた。ボランティアによると、ミネラルウオーターのほか、バナナやパンなども箱ごと運び去られた。電動バイクで取りに来る人までいたといい、医療物資まで持ち去られそうになったとのこと。

大会の主催者はすでにこの事態について把握しており、警察に通報したことを明かした。

中国のネットユーザーからは「これは明らかな強奪」「もう2025年だというのに…」「恥をさらす高齢者たち」「おばちゃんはこういう生き物」「素養が地に落ちたな」「こういうことは各地で頻発している。全体の民度がまだまだ低い」「厳しく罰処すべき」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）