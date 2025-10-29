1-9月の出境時税金還付申請、外国人旅客が前年同期比230％増―中国

中国国家税務総局が10月28日に発表した最新データによると、今年1〜9月、出境時に税金還付手続きを申請した外国人旅客数は前年同期比229．8％増となり、税金還付総額は同97．4％伸びたとのことです。

出境時の税金還付申請において人数も金額も大幅に増加した理由は、外国人旅客数の急増が挙げられる一方、年初以来、税金還付の手続きがより簡素化されたことも関連しています。

中国国家移民管理局のデータによると、今年1〜9月、全国の移民管理機関で確認された出入境者数は前年同期比14．3％増の延べ5億1000万人に達し、過去同期の最高値に迫りました。うち第3四半期（7〜9月）において、全国の各通関地が記録した外国人出入境者数は同22．3％の延べ2013万4000人でした。

外国人旅客による中国国内での消費を奨励するため、中国は早くから出境時の税金還付政策を実施してきました。外国人旅客が中国本土から出境する際、通関地では免税商店で購入した免税商品を対象に、基本税率13％の増値税の税金還付手続きが可能です。

また、中国の税務部門は北京、上海、重慶、成都、広州などの大型商業エリアに、購入と同時に税金還付サービスを実施する「購入即還付」窓口も導入しており、外国人旅客は複数の場所で買い物をした後、一カ所の税金還付サービスセンターで手続きすることができます。このほか、上海、杭州などでは、出境時の税金還付をスマホアプリの「掌上弁」やアリペイの「ワンクリック還付」など新機能を導入し、還付金の手続きの利便性や効率を一層向上させました。（提供/CRI）