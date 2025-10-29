広栄化学、今期経常を71％下方修正、配当も20円減額

広栄化学 <4367> [東証Ｓ] が10月29日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常損益(非連結)は3億8200万円の赤字(前年同期は4億9900万円の黒字)に転落し、従来の2億9000万円の赤字予想からも赤字幅を拡大して着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の3億5000万円→1億円(前期は3億5600万円)に71.4％下方修正し、減益率が1.7％減→71.9％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益は4億8200万円の黒字(前年同期は1億4300万円の赤字)に浮上する計算になる。



業績悪化に伴い、今期の年間配当を従来計画の100円→80円(前期は100円)に減額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常利益は前年同期比63.0％減の7700万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の6.8％→2.5％に大幅悪化した。



株探ニュース

