クリスピー・クリーム・ドーナツから遊び心いっぱいのホリデーシリーズ登場 2つのドーナツを並べると“全身サンタ”に
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、ホリデーシーズンに向けて、サンタやスノーマンなどクリスマスの人気キャラクターをモチーフにした遊び心いっぱいのホリデーシリーズ『Ho Ho Holiday!』を、クリスピー・クリーム･ドーナツ全店舗で、11月19日から期間限定で販売する。
【写真】数年ぶりに復活した『リッチ ミルクティー ベア』
今年のホリデー商品のテーマは『Ho Ho Holiday!』。ボックスを開けた瞬間、まるでプレゼントを開ける瞬間のような喜びやワクワクを届ける商品をラインナップ。定番のサンタと毎年人気のスノーマンに加えて今年はキュートなミルクティーベアが風味豊かにバージョンアップして数年ぶりに登場。
さらに、定番のサンタは、“顔”と“身体”の2つのドーナツに分かれて登場する。2つを並べると“全身サンタ”が完成する遊び心を加えた。サンタの“身体”はベアと組み合わせて“サンタベア”としてもアレンジできるデザインなので、“ダブルサンタ”を楽しむことも。サンタを主役にしたキャラクターたちがクリスマスならではの特別な楽しさとおいしさを届ける、家族や友人への贈り物としてもぴったりのシリーズとなっている。
『サンタ カスタード』（テイクアウト378円／イートイン385円）は、ミルキーなホワイトチョコをコーティングした生地に、真っ赤なストロベリーナパージュで帽子とチャームポイントの鼻を描いた。ホワイトクランチで白いヒゲを表現し、仕上げにビターチョコでつぶらな瞳を。かわいらしい見た目のドーナツの中には北海道産ミルク入りのやさしい甘さのカスタードクリームを詰めた。
『ストロベリー ホリデー ベルト』（テイクアウト334円／イートイン341円）は、“サンタの服”を表現したドーナツ。ふわふわのドーナツをミルキーなホワイトチョコでコーティングし、さらに上から真っ赤なストロベリーナパージュでサンタらしい赤い服を表現した。ホワイトチョコでボタンを表現し、仕上げにビターチョコでベルトを。『サンタ カスタード』と縦に並べると“全身サンタ”が完成する、並べて楽しい商品となっている。
『チョコレート スノーマン』（テイクアウト334円／イートイン341円）は、毎年大変好評のいただいているウィンターシーズン限定ドーナツです。雪のように真っ白なホワイトチョコを重ねた生地の中には、濃厚な生チョコ入りのなめらかなチョコクリーム入り。ビターチョコでスマイルを描き、甘酸っぱいストロベリーナパージュのマフラーを巻いているます。
『リッチ ミルクティー ベア』（テイクアウト378円／イートイン385円）は、コクのあるロイヤルミルクティークリームを詰め込んだふわふわのドーナツを、華やかな風味のミルクティーでコーティングした、ミルクティーづくしのぜいたくなドーナツ。ミルキーなホワイトチョコで愛らしい耳と口を表現し、仕上げにつぶらな瞳をビターチョコで描いたら、キュートなミルクティーベアが完成。『ストロベリー ホリデー ベルト』と並べて“サンタ姿”のベアを楽しむことも。
4種のホリデー限定ドーナツに加え、人気No.1の『オリジナル・グレーズド』と子どもから大人まで幅広く人気の『チョコ スプリンクル』を一緒に詰め合わせた『ホリデー ダズン ハーフ（6個）』（テイクアウト1825円／イートイン1859円）を、冬らしいモチーフをあしらったウィンターシーズン限定のオリジナルパッケージで提供するほか、シェアにもピッタリな『ホリデー ダズン（12個）』（テイクアウト3024円／イートイン3080円）も、期間中オリジナルパッケージ2箱で提供する。
また、ドイツの伝統的なクリスマス菓子のひとつ「シュトーレン」をドーナツとして楽しめる『Kome-Dough シュトーレン』（テイクアウト334円／イートイン341円）もホリデーシーズン期間中再登場。国産米粉入りの生地に練り込んだラム風味のレーズン、ドライのクランベリーとブルーベリー、シナモンの香りがクリスマス気分を華やかに彩る。
加えて今年は『ホワイトチョコ スター』（テイクアウト313円／イートイン319円）が期間限定で新登場。オリグレをホワイトチョコでコーティングし、ピンク色のストロベリーコーティングでラインを描き、仕上げにホリデーらしい星型のチョコをトッピングしたクリスマスリースのような商品となっている。
また、人気の『ミニ ドーナツ』3個入り・10個入り・20個入りもホリデー限定仕様で登場する。サンタのミニ帽子をかぶったカスタード風味の『ミニ プリン サンタ』や、クリスマスリースをモチーフにした『ミニ 抹茶 スター』などがセットになった、ホリデーだけの特別なミニドーナツ。
さらに、『ホリデー ダズン』にホリデーらしい限定デザインのオリジナルプレートが1枚ついた『ホリデープレートセット』の予約を11月1日午前11時より数量限定で開始。『ホリデー ダズン』と同価格で購入できる、事前予約だけのお得なセットは数量限定、なくなり次第終了となる。予約は、事前注文サービス「クイック オーダー」限定で、公式アプリまたは公式WEBサイトから利用できる。
