お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（40）が28日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。「付き合いたい」女性芸能人について語った。

今回は男性ゲストのしんいちが、7人の女性ゲストで「付き合いたいランキング」を作成する企画。女性陣には人気モデルの藤田ニコル、みちょぱ、ゆうちゃみ、ゆきぽよ、元AKB48の島崎遥香、タレントの磯山さやか、鈴木奈々がエントリーした。

しんいちがギャル好きで知られることから、ゆうちゃみやゆきぽよ、みちょぱらが強気な順位予想をする中、1位に選ばれたのは島崎。「ずっと僕がテレビ出る前から、アイドルやられてた時に見てた方。芸能人としてのブランド力」が決め手だと明かした。

「初めてお会いした時にめちゃくちゃドキッとしました。ときめいたし、本当に可愛いと思いました」と熱弁。「この間も同窓会があったんですけど、今付き合ってる人おんねん、ぱるるやねんって言いたい！」と野望も披露した。

順位予想時に、島崎が「現役アイドルだったら1位じゃないかな…元アイドルなので」と自己評価していたことが伝えられると「これ逆で、辞めてから美しくなった」としんいち。「卒業したときに一気にフェロモン出て、いろんな幅で活躍できる」タレントになったと大絶賛した。

今まで芸能界でここまでの熱意を持って愛を伝えられたことがないという島崎は「うれしいです」とニッコリ。「押しに弱いんで…」と冗談交じりに追撃してしんいちを喜ばせていた。