◇ワールドシリーズ第4戦 ブルージェイズ 6―2 ドジャース（2025年10月28日 ロサンゼルス）

ア・リーグ覇者ブルージェイズが28日（日本時間29日）、敵地でのワールドシリーズ（WS）第4戦でナ・リーグ王者ドジャースを6―2と撃破。2勝2敗のタイとし、決着をトロントで行われる第6戦（31日＝日本時間11月1日）以降に持ち越した。29日（同30日）の第5戦はブルージェイズがイエサベージ、ドジャースはスネルが先発する。

ブルージェイズは0―1で迎えた3回、この日2番に上がった主砲ゲレロがドジャース先発の大谷翔平から逆転2ラン。7回には6番バーショの右前打、7番クレメントの二塁打で無死二、三塁として大谷を降板へ追い込み、8番A・ヒメネス、3番ビシェット、4番バージャーの適時打などでこの回計4点を挙げた。20年サイ・ヤング賞右腕の先発ビーバーは5回1/3を4安打1失点の好投。ド軍の反撃を1点に抑えて逃げ切った。

シュナイダー監督はゲレロの2ランを問われ「メディア的には“大谷vsゲレロ”と書きやすいけど、我々にとっては“トロントvsロサンゼルス”なんだ。ただ、あのスイングは本当に大きかった。スイーパーというのは、僕の考えではフライやポップフライを狙う球なんだけど、ブラディ（ゲレロ）のスイングはそれを完璧に仕留めた」とコメント。「昨夜の大谷の話題があれだけ大きかった中で今日、彼（ゲレロ）がその大谷から放った一発は、チームにとって大きな勢いになった。あれは間違いなくゲームを変える一打だった」と主砲を称賛した。

前夜はWS歴代2位6時間39分の死闘の末、延長18回サヨナラ負けした。指揮官は「凄く良い気分だ。18回も戦ったあとで、ここまで才能あるチーム、そして大谷翔平という特別な投手相手に勝つことができた」と満足そうで、「明日の試合も自分たちのやるべきことに集中したい。スネル（ブレーク・スネル）という難しい相手だけど、明日も新しいチャレンジとして楽しみにしている」と話した。