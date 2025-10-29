吉川愛、母の姿公開「口元が似てる」「仲良し親子」の声
【モデルプレス＝2025/10/29】女優の吉川愛が10月28日、自身のInstagramを更新。26歳の誕生日での母親との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】25歳女優「口元が似てる」母の姿公開
吉川は「Happy birthday to me」と投稿し、26歳の誕生日を祝う華やかな写真を投稿。2のバルーンを持つ吉川の隣に、「mama」と書きこまれた6のバルーンを持つ母親が写る、笑顔で温かな雰囲気が伝わってくる母娘2ショットを披露した。
この投稿には、「仲良し親子」「おめでとうございます」「口元が似てる」「幸せそう」「素敵な写真」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
