「黒も買えばよかった、、」【しまむら】マニアが後悔！「高見えセットアップ」

秋コーデ、何を着よう……と悩んでいるなら、セットアップアイテムをチェックしてみて。コーデ組みに時間をかけることなくシャレ見えし、上下を単体でも着られるお得感も魅力です。そこで今回は、おしゃれさんがすでにヘビロテしているという【しまむら】のセットアップアイテムを紹介します。上品なシルエットと、細部までこだわったディティールが高見え。秋ファッションの頼れる一軍になってくれるかも。

この秋ヘビロテしたいセットアップ

【しまむら】「TT ＊ CHIAウェーブV」\1,639（税込）、「TT ＊ CHIAコクーンPT」\1,969（税込）

品のある深みブラウンが素敵なベストとスラックスのセットアップ。ベストはクラシカルなVネックに曲線カットが目を惹きます。フロントのメタルホックもほどよいアクセントに。スラックスはナチュラルに美脚見えしそうなコクーンシルエット。トレンドのパンツレイヤード風デザインもセンス◎

大人の余裕感じる抜け感ブラウンコーデ

色味を統一することで縦のラインが強調され、スタイルアップ効果も期待できるワントーンコーデ。かっちりしすぎず柔らかな大人スタイルを楽しめて、オンオフ問わず着られそう。セットで着ると「高見え」とコメントする@hiro77andさんは「私はブラウンにしたけど、ブラックも買えばよかった」と後悔している様子。どちらも着まわしの利くカラー、しかもセットで買っても3,000円台なので両方GETするのもありかも。

