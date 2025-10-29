年越しフェス「CDJ25／26」全出演アーティスト解禁 SixTONES・INIら出演決定
【モデルプレス＝2025/10/29】12月27日〜31日の5日間、幕張メッセ国際展示場1〜11ホール・イベントホール (27日は国際展示場1〜11ホールのみ) にて開催される「COUNTDOWN JAPAN 25／26」より、全出演アーティストが解禁。28日にINI、31日にSixTONESなどの出演が決定した。
【写真】SixTONESら出演「CDJ」大晦日の全出演アーティスト
COUNTDOWN JAPAN（通称CDJ）は2003年から始まった年越しフェス。直近2年間のチケットは第2次抽選先行受付のタイミングで全券種がソールドアウトし、2024年は4日間で15万8,000人を動員した。2025年は初の5日間開催となり、2019年以来6年ぶりにMOON STAGEも復活。屋内フェスでも広大なステージエリアと前方抽選システムによって、快適で平等なフェスを追求する。
【12月27日（土）】
アルステイク／Enfants／UNFAIR RULE／Omoinotake／KALMA／きゃりーぱみゅぱみゅ／キュウソネコカミ／Conton Candy／櫻坂46／シャイトープ／SUPER BEAVER／SKY-HI／Da-iCE／DISH//／TETORA／TWS／トゲナシトゲアリ／NiziU／Novelbright／BURNOUT SYNDROMES／Vaundy／HANA／Furui Riho／Blue Mash／BOYNEXTDOOR／宮野真守／milet／MAISONdes／ヤングスキニー／「ユイカ」／Little Glee Monster／緑仙／レトロリロン
【12月28日（日）】
INI／Aooo／弌誠／UVERworld／Awich／かいりきベア／カネヨリマサル／キタニタツヤ／CUTIE STREET／CLAN QUEEN／Creepy Nuts／KUROMI／KEIJU／35.7／Chevon／SHISHAMO／菅原圭／須田景凪／すりぃ／Dannie May／CHiCO with HoneyWorks／TOOBOE／NEE／煮ル果実／乃紫／NOMELON NOLEMON／FRUITS ZIPPER／マカロニえんぴつ／muque／紫 今／LANA／LE SSERAFIM／Reol
【12月29日（月）】
アイナ・ジ・エンド／amazarashi／Akeezuri／アンジュルム／Age Factory／HY／CANDY TUNE／クリープハイプ／コレサワ／Saucy Dog／サカナクション／Juice＝Juice／Tani Yuuki／超能力戦士ドリアン／This is LAST／東京スカパラダイスオーケストラ／TRACK15／トンボコープ／にしな／NEXZ／ねぐせ。／ハルカミライ／BAND-MAID／Hump Back／HERO COMPLEX／FUNKY MONKEY BΛBY’S／FOMARE／berry meet／bokula.／My Hair is Bad／マルシィ／moon drop／礼賛
【12月30日（火）】
AKASAKI／ASIAN KUNG-FU GENERATION／ACIDMAN／新しい学校のリーダーズ／[Alexandros]／indigo la End／KANA-BOON／カメレオン・ライム・ウーピーパイ／Cloudy／kurayamisaka／サンボマスター／shallm／スキマスイッチ／ストレイテナー／sumika／DXTEEN／TOMORROW X TOGETHER／TOMOO／なきごと／BUMP OF CHICKEN／ハンブレッダーズ／羊文学／ヒトリエ／Fear, and Loathing in Las Vegas／flumpool／Base Ball Bear／miwa／ヤバイTシャツ屋さん／リーガルリリー／離婚伝説／リュックと添い寝ごはん／Laura day romance／ロクデナシ
【12月31日（水）】
秋山黄色／ano／おいしくるメロンパン／THE ORAL CIGARETTES／川崎鷹也／the cabs／9mm Parabellum Bullet／KUZIRA／Kroi／go!go!vanillas／佐野元春 & THE COYOTE BAND／サバシスター／the shes gone／女王蜂／SIRUP／シンガーズハイ／水槽／四星球／ずっと真夜中でいいのに。／SixTONES／センチミリメンタル／チョーキューメイ／Chili Beans.／Telle／10-FEET／仲井戸“CHABO”麗市／なとり／ナナヲアカリ／猫背のネイビーセゾン／NELKE／Novel Core／THE BACK HORN／Bialystocks／PEOPLE 1／04 Limited Sazabys／プッシュプルポット／BLUE ENCOUNT／フレデリック／HEY-SMITH／Paledusk／Maki／マキシマム ザ ホルモン／MUCC／め組／luv／Lavt／WurtS
・日程：2025年12月27日（土）・28日（日）・29日（月）・30日（火）31日（水）
・会場：幕張メッセ国際展示場1〜11ホール・イベントホール
（27日は国際展示場1〜11ホールのみ）
【27・28・29・30日】
開場 9：30／開演 12：00／終演 20：40
【31日】
開場 12：30／開演 15：40／終演 29：00
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
（modelpress編集部）
