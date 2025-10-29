ワールドシリーズ第4戦

米大リーグ・ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦を2-6で落とし、通算2勝2敗となった。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場したが、6回0/3を4失点で負け投手に。打撃では3打数無安打だった。

延長18回死闘から一夜、大谷が初めてWSのマウンドに上がった。

1-0の3回にゲレーロJr.に逆転2ランを被弾。7回無死二、三塁となったところで降板すると、悔しそうな表情を浮かべた。

打撃でも3打数無安打と快音なし。それでも、6時間39分を要した第3戦翌日に93球を投げるなどベストを尽くした。

米専門メディア「ザ・ドジャース・ブリード・ロス・ポッドキャスト・ネットワーク」公式YouTubeチャンネルは、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督の試合後会見の動画を公開した。

指揮官は大谷について、「マーク（プライアー投手コーチ）が6回に、彼にあとどれくらい投げられるか尋ねたら、彼はあと3イニングあると答えた。だから、彼は自分の体を非常によく分かっている」とした上で、「6回は彼の最高のイニングの一つだったと思うし、球の出方も良く、良いと感じていた」と続けた。

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦は3発＆10奪三振、前日は2本塁打など9出塁とドジャースタジアムでのここ2試合は大活躍。「過去2回のように傑出していたわけではなかった」と言われたロバーツ監督は、「彼は人間だ。しかし、投球で多くのエネルギーを消耗しているのも事実だ。相手は良い投球をした。バックドアのカットボールや変化球、内角を攻めてきた。彼の今夜の打席での意図は良かったと思うが、相手が良い投球をした」と敵投手陣を称えた。

毎試合のように特大の重圧を背負う大谷。指揮官は「彼が打席に立つたびに、私は偉大なことが起こると期待している。もしかしたら、それは不公平かもしれないね」と自戒を込めたように話していた。



（THE ANSWER編集部）