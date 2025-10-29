ワールドシリーズ第4戦

米大リーグ・ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦を2-6で落とし、通算2勝2敗となった。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場したが、6回0/3を4失点で負け投手に。打撃では3打数無安打。同僚は死闘翌日の奮闘を称えていた。

延長18回死闘から一夜明け、大谷が初めてWSのマウンドに上がった。

1-0の3回にゲレーロJr.に逆転2ランを被弾。7回無死二、三塁となったところで降板すると、悔しそうな表情を浮かべた。

打撃でも3打数無安打と快音なし。それでも、6時間39分を要した第3戦翌日に93球を投げるなどベストを尽くした大谷に、同僚は敬意を示した。

米地元局「NBCロサンゼルス」のマイケル・J・デュアルテ記者は、自身のXにコールの試合後取材の動画を公開。途中出場した31歳は大谷について、「ショウはアンビリーバブルだよ。彼を表現する言葉が尽きてしまった。今日も戦い抜くために素晴らしい仕事をしていた。ゲレーロにホームランは打たれたが、それ以外は刺激的な球を投げていた。彼がマウンドに立つのはいつだって素晴らしいことだよ」と話していた。

第5戦は29日（同30日）に同じドジャースタジアムで行われるが、シリーズ決着はカナダ・トロントでの第6戦以降となった。



（THE ANSWER編集部）