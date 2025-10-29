タリーズコーヒーに、“WELCOME TO TULLY’S HOLIDAY MARKET”をテーマにした季節限定メニューが登場。

心も身体も温まるドリンクや季節を彩るスイーツ、自分自身や、大切な方に贈りたくなるグッズ・コーヒー豆など、クリスマス気分を盛り上げるグッズも多数展開されます☆

タリーズコーヒー「2025 クリスマスシーズンメニュー／雑貨」

販売開始日：2025年11月5日（水）

販売店舗：全国のタリーズコーヒー店舗

ぬくもりとときめきが広がる、タリーズコーヒーのクリスマスシーズンが幕開け。

2025年は“WELCOME TO TULLY’S HOLIDAY MARKET”をテーマに、ドバイチョコレートをモチーフにしたカフェラテ、上品なフレーバーのミルクティーなど、冬にぴったりのドリンクが登場します。

さらにドリンクと合わせて楽しみたい、季節を彩るスイーツもラインナップ。

ほかにも自分自身や、大切な方に贈りたくなるグッズ・コーヒー豆など、クリスマス気分を盛り上げるグッズを多数展開。

期間限定のテイクアウト用カップやコーヒー豆のパッケージには、ホリデーマーケットをイメージしたデザインを施し、季節感を演出しています☆

タリーズドバイチョコレートラテ（HOT/ICED）

価格：695円（税込）

サイズ：Tallのみ

世界で流行している新感覚のチョコレートである、ドバイチョコレートをイメージした「タリーズドバイチョコレートラテ」

チョコが溶け込んだ甘くほろ苦い味わいに、香ばしいピスタチオの風味、トッピングの揚げ麺入りチョコレートのザクザクとした食感が楽しめます。

エスプレッソのコクもしっかりと感じられる、タリーズならではのドバイチョコレートドリンクです。

＆TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー（HOT/ICED）

価格：695円（税込）

サイズ：Tallのみ

「＆TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー」は、まろやかな甘さに、ラムフレーバー※の香りとホイップが溶け合う、心温まるロイヤルミルクティー。

ひと口飲むと、レーズン果肉からあふれ出す芳醇な香りと甘酸っぱさが楽しめます。

シナモンのスパイシーな風味がアクセントになった、冬にぴったりの味わいです。

※アルコールは含まれません

ホイップミニカップキーチェーン（ホリデー）

価格：「タリーズドバイチョコレートラテ」もしくは「＆TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー」1杯購入につき＋770円（税込）

「タリーズドバイチョコレートラテ」もしくは「＆TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー」1杯購入し、追加料金を支払うことで購入できる「ホイップミニカップキーチェーン（ホリデー）」

タリーズコーヒーのドリンクをイメージした手のひらサイズのキーチェーンです。

蓋を外すと、中に小物を入れることができます。

カバンのチャームや、クリスマスのオーナメントとしても活躍してくれるかわいいグッズです☆

※11月5日のみ、ひとりにつき2点までの購入制限が設けられます

ホリデーナッティーアメリカーノ（HOT/ICED）

サイズ・価格：Short 520円（税込）／Tall 580円（税込）／Grande 640円（税込）

甘く香ばしいナッツ風味にしあげられた、ホリデーシーズン限定の「ホリデーナッティーアメリカーノ」

ホイップとチョコパウダーでデザート風に仕上げられています。

冬の訪れを感じるこの時季に、ほっとひと息つけるような味わいです☆

ストロベリーデニッシュ

価格：370円（税込）

ほんのりカカオが香るデニッシュ生地に、ストロベリー風味のデコレーションが施された「ストロベリーデニッシュ」

苺のつぶつぶ食感がアクセントになっており、コーヒーとの相性も抜群です。

ピスタチオドーナツ

価格：370円（税込）

しっとりとした生地にピスタチオのナッティーな風味が広がる、ドバイチョコレートをイメージした「ピスタチオドーナツ」

鮮やかなピスタチオカラーでカフェタイムを彩ります。

アイリッシュコーヒーケーキ

価格：単品 530円（税込）／セット 900円（税込）〜

タリーズの冬の人気ドリンク「アイリッシュラテ」をモチーフにした、季節限定の「アイリッシュコーヒーケーキ」

焦がしカラメルのような風味とほんのりコーヒーが香るスポンジで仕上げられたスイーツです。

【北海道産かぼちゃ】 パンプキンプディングタルト

価格：単品 530円（税込）／セット 900円（税込）〜

北海道産かぼちゃを使用し、ビターなカラメルクリームと合わせたタルトケーキ。

かぼちゃプリンのようなコク深い味わいが口いっぱいに広がります。

クリスマスシーズン限定ブレンド

ラインナップ：左から順番に）

・タリーズホリデーロースト ミディアム200g

・タリーズホリデーロースト フルボディ200g

・タリーズホリデーロースト アソートボックス

自宅でのコーヒータイムや贈り物にもぴったりの、クリスマスシーズン限定ブレンドもラインナップ。

全3種類の中から、好みに合わせて選ぶことができます。

タリーズホリデーロースト ミディアム200g

価格：1,650円（税込）

軽やかでバランスの良い味わいに、カラメルのような甘みが感じられる限定ブレンド。

ドーナツやクッキーなどの焼き菓子とのペアリングがおすすめです。

タリーズホリデーロースト フルボディ200g

価格：1,650円（税込）

ダークチョコレートのようなしっかりとしたボディと程よいスモーキー感が特徴。

チョコレートやコクのあるスイーツとの相性抜群です。

タリーズホリデーロースト アソートボックス

価格：1,720円（税込）/8P箱

上記2つの味わいを楽しめるシングルサーブ。

ホリデーマーケットをデザインしたキューブ型の箱入りなので、ギフトにも活用できます。

ホリデーローストを購入で、限定ステッカーをプレゼント

対象商品：

・「タリーズホリデーロースト ミディアム200g」

・「タリーズホリデーロースト フルボディ200g」

・「タリーズホリデーロースト アソートボックス」

ホリデーローストを購入された方に、クリスマスシーズンを彩る限定ステッカーをプレゼント。

いずれか1袋（箱）購入につき、デザインカップやタリーズオリジナルキャラクターたちをデザインした限定ステッカー1セット2枚入りがプレゼントされます。

※数量限定、なくなり次第終了となります

限定グッズのおみやげ付き「ホリデーコーヒースクール」

受講費：3,000円（税込）／1名

開催期間：2025年11月5日（水）〜12月25日（木）※限定グッズがなくなり次第終了となります

ホリデーローストの飲み比べや、ハンドドリップでの抽出方法などが体験できる、季節限定のコーヒースクールを全国で開催。

コーヒーの魅力や楽しみ方を紹介してくれます。

限定グッズ「ホリデーミニマグ」1個と、「タリーズホリデーロースト ミディアム200g」「タリーズホリデーロースト フルボディ200g」いずれか1袋を持ち帰ることができます。

※開催店舗や詳細は、タリーズコーヒーホームページや店頭にて確認できます

クリスマスシーズン限定グッズ

クリスマスシーズンを盛り上げる限定グッズも多数ラインナップ。

「ベアフル」デザインのツリーやポーチのほか、華やかなデザインが施されたドリンクウェアなどが販売されます。

1.「タリーズ ストロベリーベース320g」

価格：1,280円（税込）

タリーズコーヒーの味わいを自宅でも楽しめるストロベリーベース。

牛乳と合わせたりアイスクリームにかけるなど、様々なシーンで活躍してくれます。

2.「タリーズカード 2025ホリデー限定デザイン」

価格：カード入金1,000円〜

2025年のクリスマスシーズン限定アートが使用されたタリーズカード。

ギフトボックスをレイアウトした、プレゼントにおすすめのグッズです。

3.「グラデーションパールボトル（ピンクブルー）」

価格：3,630円（税込）

ピンクとブルーのグラデーションが施されたドリンクボトル。

オフィスでも愛用できる、携帯に便利なドリンクウェアです。

4.「ベアフル コロンマグ（ピンク）」

価格：2,780円（税込）

「ベアフル」のお顔をアップでプリントしたマグカップもラインナップ。

温かさをキープしてくれる蓋付きなのも嬉しいポイントです。

5.「ベアフル ツリー〔プチ〕」

価格：1,500円（税込）

クリスマスカラーの衣装を身に纏った、プチサイズの「ベアフル」

フードのトップにあしらわれた金色の星や、タリーズコーヒーのロゴが入った大きなリボンも素敵です☆

6.「ベアフルフェイス ミニミニポーチ（ミルクティー）」

価格：1,595円（税込）

「ベアフル」のお顔をデザインした、ふんわり素材のミニポーチ。

バッグの中で迷子になりがちな小物類を収納するのに便利です。

7.「寝そべりベアフルポーチ」

価格：2,420円（税込）

ころりと寝転がる「ベアフル」をデザインしたポーチ。

毛足の長い素材を使用した、触り心地の良い「ベアフル」グッズです。

タリーズ史上最大の「ベアフル」がクリスマス仕様に変身

展開期間：2025年11月5日（水）〜12月25日（木）※時間は店舗によって異なります

設置店舗：有明ガーデン店、マークイズみなとみらい店、&TEA 名古屋ラシック店、グランフロント大阪北館1F店、ワン・フクオカ・ビルディング店

タリーズコーヒー史上最大の「ベアフル」が、クリスマス仕様に変身し、一部店舗限定・期間限定で登場します！

全長約2メートルの「ベアフル」が、赤いホリデーマーケットエプロンとサンタ帽を身に着けた「めっちゃでっかいサンタベアフル」として登場。

見て、写真を撮って、ひと足早いクリスマス気分を楽しむことができます。

※変更となる場合があります

“WELCOME TO TULLY’S HOLIDAY MARKET”をテーマにした、クリスマスシーズンを盛り上げるドリンクやスイーツ、グッズがラインナップ。

タリーズコーヒーにて2025年11月5日より販売される季節限定メニューと雑貨の紹介でした☆

※一部取扱いをしていない店舗があります

※画像はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 冬にぴったりなドリンクやスイーツ、雑貨も！タリーズコーヒー「2025 クリスマスシーズンメニュー」 appeared first on Dtimes.