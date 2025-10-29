ゴールドウイン × COMME des GARÇONS HOMME──機能とモードが交差する新しいダウンウエア
スポーツウエアの革新を担ってきたゴールドウインと、日常に知的な実験精神を宿すCOMME des GARÇONS HOMME。その両者が出会い、生まれたのが今回のコラボレーションコレクションです。ゴールドウインが75年にわたり培ってきた機能設計と素材開発の技術、そしてコム デ ギャルソン・オムが持つ造形美と静謐な存在感。二つの文脈が交わることで、スポーツとモードの境界を超えた“日常における静かな強さ”が生まれました。
Courtesy of COMME des GARÇONS HOMME × Goldwin
GORE-TEX® × ダウン──機能が日常をしなやかに包む
コレクションは、GORE-TEXファブリクスとWINDSTOPPERファブリクスを採用した2型のダウンウエアで構成されています。
・GORE-TEX Three-Dimensional Down Jacket
防水・防風・透湿性能を兼ね備えたGORE-TEXファブリクスを採用し、どんな天候下でも快適さを保ちます。中わたには650フィルパワーのダウンを封入し、ゴールドウイン独自の「3D Box Baffle」構造により高い保温性と軽量性を実現。裏地にはPERTEX QUANTUMを使用し、しなやかで滑らかな着心地に仕上げています。
Courtesy of COMME des GARÇONS HOMME × Goldwin
・WINDSTOPPER Three-Dimensional Down Shirt
軽やかな着心地を重視したシャツ型のダウンは、防風性と透湿性を兼ね備えるWINDSTOPPER BY GORE-TEX LABSを採用。こちらも650フィルパワーのダウンと3D構造によって、ロフト感を抑えながらも十分な保温力を確保しています。装飾を排したミニマルなデザインが、COMME des GARÇONS HOMMEらしい知性と端正さを際立たせます。
Courtesy of COMME des GARÇONS HOMME × Goldwin
ミニマルにしてタクティカル
カラーはブラックとカーキの2色展開。どちらもアーバンスタイルにもフィールドにも馴染み、シーンを選ばない汎用性を持ちます。構造と素材に宿る緻密な計算、そして静けさの中に漂う緊張感。そこには、モードの造形美と機能の合理性が共存しています。このコラボレーションは、両ブランドが共有する“リアルクロージングの探求”を象徴するものです。スポーツウエアの実用性とモードの哲学がひとつのフォルムに溶け合い、日常に新たな深度を与えています。
Courtesy of COMME des GARÇONS HOMME × Goldwin
機能を突き詰めるゴールドウインと、感性を研ぎ澄ますコム デ ギャルソン・オム。この協働は、服づくりの本質──“動き、守り、魅せる”という三位一体の哲学を、最もピュアな形で再定義しています。冷静さの中に潜む熱量。その均衡こそが、このコレクションの核となっています。
Courtesy of COMME des GARÇONS HOMME × Goldwin
[商品概要]
COMME des GARÇONS HOMME × Goldwin GORE-TEX Three-Dimensional Down Jacket
色：BLACK / KHAKI
品番：GL25728CDG
価格：24万2,000円 (税込)
COMME des GARÇONS HOMME × Goldwin WINDSTOPPER Three-Dimensional Down Shirt
色：BLACK / KHAKI
品番：GL25729CDG
価格：16万3,900円 (税込)
お問い合わせ：
ゴールドウイン カスタマーサービスセンター
TEL：0120-307-560
