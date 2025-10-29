◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース２―６ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが２８日（日本時間２９日）のワールドシリーズ第４戦の本拠地・ブルージェイズ戦で逆転負けを喫し、対戦成績が２勝２敗となった。ドジャースのＤ・ロバーツ監督が試合後、会見し、先発した大谷翔平投手を降板させた終盤の舞台裏を明かした。

「１番・投手」で先発した大谷翔平投手（３１）は、３回にゲレロに逆転２ランを浴びると、１―２の７回に無死二、三塁で降板。後続が失点したため６回０／３で９３球を投げ、６安打４失点、６奪三振で敗戦投手になった。打っても２三振を喫するなど、３打数無安打１四球。７試合ぶりに安打が出なかった。

大谷は、６回は前日に本塁打を放っているカークを空振り三振に斬るなど、３者凡退。６回の時点でプライヤー投手コーチが「あとどのくらい投げられるか？」と確認すると、大谷は「あと３イニングいける」と、完投する覚悟をのぞかせたという。だが７回に連打を浴びたところでバンダにスイッチ。苦渋の決断を下した指揮官は「あの瞬間に流れが変わった。『三振を取れる手を打たなければ』と感じた。（大谷は）自分の体の状態を非常によく理解している。６回は彼にとって非常に良いイニングのひとつだった」と降板の経緯を説明しつつ、大谷をたたえた。