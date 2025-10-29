瀬戸朝香、秋らしいダークトーンの新ヘアスタイル披露「可愛すぎる」「天使並に綺麗」
20th Century・井ノ原快彦（49）の妻で俳優の瀬戸朝香（48）が27日、自身のインスタグラムを更新。「美容室にやっと行けたーーー」と書き出し、秋らしい新ヘアスタイルを披露した。
【写真】「可愛すぎる」「天使並に綺麗」秋らしい新ヘアスタイルを披露した瀬戸朝香
「インナーカラーはそのままキープで 全体のカラーをダークトーンに トリートメントもしてもらいました “天使の輪”ができたっ！ツルツル〜」「内側の髪を軽くしてもらった いつも細かくオーダーするので自分好みのヘアスタイルにしてもらえる 今回も…よきっ」と満足そうにつづり、新ヘアでの自撮りショットを計8枚アップした。
この投稿にファンからは「いつまでも変わらず美しいです」「うーん可愛すぎる ロング憧れます」「天使の輪〜 というより朝香さんが天使並に綺麗で笑顔が大変可愛いです」「朝香さん美しい」「色気ありすぎ」「可愛いすぎて照れる」など、絶賛のコメントが多数寄せられている。
