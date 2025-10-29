From the Start

ミックスウェーブは、中国のカスタムインイヤーモニター(IEM)メーカー「Unique Melody」の新作ユニバーサルIEM「From the Start」を、直販サイトにて10月31日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は29,800円前後。

「From the Start」は、“音×アート×人間工学”をテーマに開発されたエントリーモデルで、深海の自然な音を再現するという独自技術を採用したIEM。

自社開発のシングルダイナミックドライバーを搭載し、深く響く低域、波のきらめきを思わせる中域、そよ風のような高域をバランス良く表現。自然由来の調和的なサウンドは、リスナーに清涼感と没入感をもたらすとしている。

フェイスプレートは熟練職人によるハンドペイント仕上げ。耐久性に優れた塗料を重ね塗りし、最終工程で保護コーティングを施すことで、美しい外観と構造的な強度を確保した。ひとつとして同じものがない芸術的な仕上がりが特徴という。

筐体には高透明ブルーレジンを使用した「Sea Blue Amber」を採用。角度によって琥珀のような輝きを放ち、上質感を演出している。

長年のカスタムIEM製造で培ったノウハウを活かし、人間工学に基づくシェル設計を採用。耳の形に沿って自然にフィットし、長時間でも疲れにくい装着性を実現。密閉性も高く、外部ノイズを効果的に遮断できるという。

音作りはプロフェッショナルの基準でチューニングされており、低域の力強さ、中域の明瞭さ、高域の透明感を両立。ボーカル表現にも優れ、ジャンルを問わずバランスの取れた再生が可能としている。

付属ケーブルはPVCジャケットに覆われた4芯構造で、0.05mm銀メッキ銅線30本とアラミド繊維を組み合わせ、音質と耐久性を兼ね備えた仕様。イヤフォン端子はCustom 2pin、入力端子は4.4mmバランスとなる。

付属品にはEVAケース、クリーニングクロス、メッシュバッグ、UM Blue Coreイヤーチップ(S/M/L)、保証書が同梱される。