

戦後、すべての事業を失った「出光」が下した決断とは（写真：hide0714／PIXTA）

800人を超える海外の社員は、最後に残った唯一の資本じゃないか――。戦後まもなくのこと、すべての事業を失いどん底に突き落とされたはずの「出光」の創業者・出光佐三は、周囲にこういい放ったといいます。

そんな佐三が「1人の従業員もクビにしない」ために挑んだ事業には、実に意外なものもありました。別冊宝島編集部の『出光佐三 人生と仕事の心得』から一部を抜粋・編集する形で、「出光」が戦後に取り組んだ事業の、知られざるエピソードをご紹介します。

畑違いの仕事で「従業員の食い扶持」を確保

昭和20年（1945）8月15日、出光佐三は多くの日本人同様、正午の玉音放送によって日本の敗戦を知る。当日の日記には「十五日正午、玉音を拝す。（略）解説により、ようやく終戦の事実を知る。涙も出ず、ただ茫然たり」と当時の心情が書き留められている。

外地重点主義をとり、国外を商売の主軸にしていた出光にとって敗戦の影響は甚大だった。

中国大陸を始めアジア各地に展開していた事業と資産のすべてを喪失し、国内の設備は戦時中に統制会社に吸収されている。国策に協力するため提供していた自社船舶はほとんどが沈没させられ、わずか1隻が残ったのみ。出光は丸裸になったも同然だった。

しかし、佐三は終戦の詔勅からわずか2日後の17日、奇跡的に焼け残った銀座の出光本社に社員を集めて訓示を行った。

その訓示の内容は、泣き言をいわずに大国民としての態度を失わず、堂々と日本国の再建設に進まなければならない、というものだった。

「私はこの際、店員諸君に三つのことを申し上げます。一、愚痴をやめよ。二、世界無比の三千年の歴史を見直せ。三、そして今から建設にかかれ。愚痴は泣き声である。亡国の声である」

敗戦わずか2日後の段階で、ここまで前向きな決意に至った人間が果たして日本中に何人いただろうか。

800人を超える海外の社員が「唯一残された財産」

日本は敗戦によって日本列島以外の領土、権益のすべてを喪失し、そこに暮らしていた国民及び軍人を速やかに帰還させなければならなくなった。

民間の引き揚げは厚生省（現、厚生労働省）が、軍の復員は復員省（旧陸・海軍省）が担ったが、その人数は一般国民約300万、陸海軍350万という膨大な数にのぼった。

こうした中で、出光佐三は、周囲を驚かせる決断を口にする。「馘首せず」、つまり1人の従業員もクビにせず雇い続けるというのである。

全事業を失い、残されたのは当時の貨幣価値で250万円の負債のみという状況で、佐三は「800人を超える海外の社員は、最後に残った唯一の資本じゃないか」といい放ち、新たにつくらせた社員名簿をながめて「ほう、これが俺の財産目録か」とつぶやいた。

佐三は、続々と引き揚げてくる従業員に対して、きちんと社内に席を用意し、あるいは当面の手許金として数千円という大金を渡す。中国大陸の支店に対しては「中国人従業員に可能な限り給料と退職金を支払うように」という指示まで出していたのである。

これらは敗戦直後の混乱期には考えられないことであり、この話が伝わると巷には「出光自殺説」「出光発狂説」が流れたほどだ。

終戦直後の日本人の生活は、実質賃金は戦前比30％、消費水準でも60％という悲惨な状況に陥っていた。

当初GHQの対日政策は、民主化の徹底と「生活水準をアジア平均以上にはさせない」ことを目的にしていたため、財閥解体や農地改革といった大ナタを振るい産業構造に躊躇なく変革を与えた。

石油には特に厳しい政策が課せられ、原油輸入の禁止、製油所の操業停止といった屈辱的な命令が実行されている。

店員を1人もクビにせず、食わせるために手当たり次第になんでもやることにした。酢や油の醸造、水産、開墾、印刷などだ。

特にラジオ修理には力を注ぎ、クビどころか新たに元海軍の技術者を雇い入れてまで事業を拡大した。歌舞伎座横の出光本社5階が修理工場になり、全国を通じて50店ほどが経営されたが、さしたる儲けにはならなかった。

農園で鶏の卵がよく売れて儲かったと思っても、エサ代で赤字になるという始末で、佐三は資金を工面するため自ら借金し、あるいは集めた骨董品を手放して現金に換えた。

こうした事業の大半は赤字に終わり数年で撤退という結果になったが、「馘首せず」の大目標を達成するには十分すぎる意義があった。

そして、佐三の真の狙いは、こうした仕事を通して従業員1人ひとりを自立的な「経営型社員」に再教育するというところにもあった。またラジオ事業部の店舗は将来の漁船燃料油販売所への転用を見越して海岸に近い物件を探させるといった、周到な準備も欠かしていなかったのである。

終戦直後は、佐三のモットー「人間尊重」の真骨頂が発揮された時期だったのである。

"出光潰し"との戦いの日々

当時、出光は中国大陸に37か所、南方に6か所の海外店舗を有していた。他に朝鮮半島や台湾、船員などを含めると外勤者数は671人。さらに応召中の者が186人もいて、全社員1006人中、引き揚げが予想されたのは857人にも達していた。

タンクが燃え、資産を失った出光。石油事業から締め出され、ラジオ修理や農業、漁業、印刷など新しい事業で何とか食い扶持をつないでいった。

約1000人の社員の生活を守るため出光佐三は取れる仕事はなんでも取ったが、肝心の石油関連の仕事だけがいつまでも回ってこない。戦前に佐三の"統制嫌い"に翻弄されてきた石油会社の人間が石油配給政策の要職につき、出光外しを行っていたのである。

意趣返しというか、逆恨みというべきか、ここぞとばかりに佐三に嫌がらせをしたわけだ。

そうと知ると佐三も佐三で「そっちがその気ならもう頼まん」ということになり、自前で石油の仕事を探すことになるが、戦中ですら石油不足に苦労した日本に、終戦直後まとまった備蓄があるはずもなかった。

戦後初となる「石油関連の仕事」だったが…

ところがそんな折、佐三のもとに戦後初となる石油関連の仕事が舞い込んできた。昭和20年（1945）10月、「廃油を含む石油製品の在庫は内務省を通じて必要産業、消費者に正当なる機関によって配給せらるべき」という指令がGHQから発令された。

あわせて「タンクの底油を利用するように」という指示も出た。タンクとは徳山、佐世保など、旧海軍が保有していた計8か所の貯油タンクのことである。

ただちに内務省は石油配給統制会社にその業務をするよう募ったが、タンクの中は雨と泥で汚れ放題。機械で汲み上げることは叶わず、人力で汲み上げるという難作業である。石油タンクの残油回収、底ざらえは、さすがの佐三も経験したことがない厳しいものだった。

タンクは使用するうちに底部に油がこびりつくのだが、回収と再精製に大変な手間がかかるため、喉から手がでるほど石油を欲していた軍部でさえ放置していた。

GHQはそんなシロモノを有効活用するよう配給会社に指示を出したのだが、どの会社も尻込みして手を挙げるところがない。そこで名乗り出たのが出光だった。

貧乏くじのようなものとはいえ、石油の仕事に違いはない。佐三はこれを請け、北海道から佐世保まで、全国の旧海軍タンクの底油回収にあたることになり、8か所すべての貯油タンクに187人の社員を派遣した。

そうした状況の中、昭和21年（1946）、GHQは「公職追放令」を政府に託した。これは数百人の政治家や官僚、団体幹部、数千人の経営者や資本家をそのポストから追放し、一切の社会的活動を禁じるものである。なぜか、その経営者に佐三が含まれていた。

当時、皇居内堀（日比谷濠）の東側の第一生命日比谷本店ビル「DNタワー21」に、GHQ本部があった。佐三は、追放理由を調べ、濡れ衣であることがわかると、GHQに直談判、猛烈に抗議した。おそらく堂々と抗議する佐三が珍しかったのだろう。結果、追放指定の解除を勝ち取ったのだった。

「汚れ仕事」で勝ち取ったGHQの信頼

タンクの底油回収は始めてみると、想像以上に困難な仕事だった。機械が使えないため、出光社員は自らタンクの底に降り油をさらった。体は石油まみれになり、引き上げられた時にはもれなく全身真っ黒になっている。長時間の作業に皮膚がただれることもザラだった。





放置された旧海軍のタンクにはどんな有毒ガスが滞留しているかもわからず、まさに命がけ、死と隣り合わせの作業だったのだが、出光社員は一丸となってこの仕事に邁進した。

くる日もくる日も社員自らがタンクの底に潜り、1年半で全量を汲み上げてしまう。不純物混じりの残油の値段はたかが知れており、人力頼みの作業効率に戦後の急激なインフレも手伝って、回収事業はビジネスとしては570万円の赤字に終わる。

しかし、この仕事は出光にカネでは買えない資産をもたらすことになった。戦後の困難克服の象徴として、社員団結の精神的支柱となったのである。この後、出光では難しい仕事にぶつかるたびに「タンク底にかえれ」を合言葉に一致団結してことにあたった。

さらに、がむしゃらに仕事に打ち込む社員の姿をGHQ高官が実見し、出光に対して敬意を持つようになっていたのである。それは国内の取引銀行の役員たちも同様だった。もちろん佐三がそこまで見越して仕事をとったわけではなく、まぐれ当たりのようなものである。

佐三は常々「私はしばしば神のご加護を受ける」と公言していたが、あるいはこの時もそんな気持ちだったかもしれない。約1000人の社員の心が1つになり、GHQに強烈な印象を与えたことは、戦後の出光復興に絶大な好影響を残すことになった。

（別冊宝島編集部）