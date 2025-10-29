きょう午後は北海道の雪も次第に止んで、あすにかけてどんどん秋晴れのエリアが拡大するでしょう。

きょうは移動性高気圧に覆われて、晴れて青空が広がる所が多くなりそうです。寒気の影響できのうから雪になっている北海道も次第に雪は止む見込みです。東京は午前中、曇りでしたが、午後は晴れて日差しが届くでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：10℃ 釧路：12℃

青森 ：13℃ 盛岡：12℃

仙台 ：15℃ 新潟：16℃

長野 ：15℃ 金沢：18℃

名古屋：20℃ 東京：18℃

大阪 ：20℃ 岡山：19℃

広島 ：20℃ 松江：18℃

高知 ：23℃ 福岡：20℃

鹿児島：24℃ 那覇：28℃



あすは、高気圧が東西に4000キロにも及び、大きくなるため晴れのエリアが更に拡大するでしょう。北海道から沖縄にかけて秋晴れが広がりそうです。全国的に晴れるのは、今月に入って初めてのことです。空気も乾いていて、爽やかな陽気になるでしょう。

あさっては低気圧が発達しながら通過するため、全国的に雨が降り、太平洋側で大雨になる所もありそうです。