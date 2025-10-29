タレントのふかわりょうが２９日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、高市早苗総理のトランプ大統領に対する振る舞いなどに言及。高市総理がノーベル平和賞に推薦すると言ったことについては「ちょっとサービスしすぎかなと」との思いを述べた。

この日は前日に行われた日米首脳会談の様子などを伝えた。高市総理は笑顔が印象に残る外交デビューで、日米首脳会談のスタートが少し遅れたのは「トランプ大統領と野球を見ておりました」などと説明、場を和ませていた。

ふかわは「高市さんの振る舞い、まずは懐に入ることが一番大事かなと思う。その後、主張すべき点は主張するという順番なのでしょうが」と高市総理の考えを推察。

だが「トランプ大統領の世界的な立ち位置から見て、ノーベル平和賞っていうとこまでは、ちょっとサービスしすぎかなと」と、トランプ大統領をノーベル平和賞に推薦するとしたことには「サービスしすぎ」との思いをチラリ。

「イスラエルに対することとか、温暖化とか、世界的な振る舞いから見ると、ちょっとおだてすぎかなとは思いますが」とした上で「まずは好かれる。それでこの先ちゃんと主張してほしいなと」とコメントしていた。