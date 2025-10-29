楽天は２９日、弓削隼人投手（３１）、山田遥楓内野手（２９）ら１１人に来季契約を結ばないことを通知したと発表した。

戦力外通告を受けたのは弓削、山田、小孫竜二投手（２８）、徳山一翔投手（２３）、松井友飛投手（２６）、松田啄磨投手（２３）、柴田大地投手（２７）、宮森智志投手（２７）、山崎剛内野手（２９）、前田銀次外野手（２１）、育成の永田颯太郎内野手（２５）の１１人で、徳山、松田、前田には育成での再契約を打診している。

弓削は１８年ドラフト４位で入団。２４年には自己最多３４試合に登板し、２勝０敗、１ホールド、防御率５・９４をマーク。今季は１軍登板はなかった。

山田は２３年に日本ハムを戦力外となり、育成契約で楽天に加入。同年３月に支配下契約を勝ち取り、２５試合に出場したが、今季は１軍出場がなかった。

小孫は２２年ドラフト２位で入団したが、今季は１試合登板にとどまっていた。宮森は２１年育成ドラフト１位で入団。２２年に支配下となり、２６試合に登板。１勝１敗７ホールド１セーブ、防御率１・５４と活躍したが、今季は１０試合登板で１勝０敗、防御率１０・５０の成績だった。