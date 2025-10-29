¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì°ÜÀÒ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¶²ÉÝ¤ÎÂÎ¸³¡Ä¡Ä¡¡¸µ¥Þ¥óU¤Î¥Ù¥ë¥Ð¥È¥Õ¡¢½é¤á¤Æ¾ÜºÙ¤ò¸ì¤ë
¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤Ï¹õ¤¤±Æ¤â¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÅì²¤¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Þ¥Õ¥£¥¢¤¬±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥Ç¥£¥ß¥¿¡¼¥ë¡¦¥Ù¥ë¥Ð¥È¥Õ»á¤Ï¡¢¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ª¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É»á¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢¼ã¤Æü¤Ë¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì°ÜÀÒ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¶²ÉÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼«ÅÁ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ÜºÙ¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£
¡Ö¼Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Îý½¬¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¡Ø°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¡£Í§Ã£¤Î¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£»ä¤Ï¾¯¤·À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Èà¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÇÈà¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤ó¤À¡×
¡Ö¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÃË¤¬°ì¿Í¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¤Î3¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÃË¤ä¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¥Ð¥ë¥«¥ó·Ï¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÉÝ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ÃË¤Ï¡Ø¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤ÆºÂ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏºÂ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ø²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡¡Éã¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤Ê¤¤ã¡¢Éã¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤Ê¤¤ã¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¥Ù¥ë¥Ð¥È¥Õ»á¤Ï¡¢°Ì¾¹â¤¤¥®¥ã¥ó¥°¤Î¥²¥ª¥ë¥®¡¦¥¤¥ê¥¨¥Õ¤Î°ìÃÄ¤Ë°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤¥ê¥¨¥Õ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½¸ÃÄ¶¯´¯¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿ºá¤ÇÍºá¤È¤Ê¤ê¡¢¼áÊü¸å¤ËÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¥Ü¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤À¡£¥¤¥ê¥¨¥Õ¤Ï¼«¿È¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥ë¥Ð¥È¥Õ¤Ï¤½¤³¤Ë´«Í¶¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø·¯¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£·¯¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤¤¡£·¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£ËÍ¤Ï¡Ø¤¢¤¢¡¢¤Ç¤âËÍ¤ÏCSKA¥½¥Õ¥£¥¢¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤½¤³¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Èà¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¤«¤é¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤´¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£2¡Á3»þ´Ö¤½¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ë¶É¡¢¤½¤ÎÃË¤ÏÉã¤ËÅÅÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡Ö18ºÐ¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¤ä¤êÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¡¢¤ä¤Ä¤é¤Ï»ä¤ò²¥¤êÅÝ¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥Ù¥ë¥Ð¥È¥Õ»á¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÉã¿Æ¤ËÏ¢Íí¤·¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É»á¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÍ¶²ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ë¥Ð¥È¥Õ»á¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÀ¸³è¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Õ¥£¥¢¤¬±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Ù¥ë¥Ð¥È¥Õ»á¤Ï2001Ç¯¤Þ¤ÇCSKA¥½¥Õ¥£¥¢¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£