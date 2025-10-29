28日（現地時間）、ボルシアMGはDFBポカール2回戦でカールスルーエと対戦し、3-1で勝利した。ボルシアMGの町野修斗はこの試合に先発出場し、3分にゴールを決めた。



今年夏にホルシュタイン・キールからボルシアMGにやって来た町野にとって、待ちに待った移籍後初ゴールがついに生まれた。開始直後の3分、ボルシアMGは敵陣でボールを奪い、パスを受けたハリス・タバコヴィッチが右サイドからグラウンダーの折り返しをゴール前に供給。これをゴール前に詰めていた町野が押し込み、ボルシアMGに先制点をもたらした。





町野はその後も前線で精力的に動き回るだけでなく、得意のロングスローでチャンスを演出するなど見せ場十分の活躍で3-1での勝利に貢献した。しかし、その一方で町野は41分にハーフライン付近からのバックパスを相手選手にカットされ、その選手とボルシアMGゴールキーパーが1対1の状態になるという大ピンチも作り出してしまっていた。そのためドイツ紙『Bild』は、6段階評価（1が最高、6が最低）の採点で町野を及第点となる評価点3とし、さらに以下のような寸評も加えている。「天才と狂気の間とも言えるパフォーマンスだった。彼は自身の先発出場が正当なものであることを開始3分の移籍後初ゴールで証明してみせた。しかしながら、前半終了間際に信じられないようなミスもあった。彼の滅茶苦茶なバックパスによってカールスルーエのリリアン・エゴルフはゴールキーパーとの1対1の場面を迎え、ボルシアMGはモーリス・ニコラスのセービングによって何とか同点のピンチをしのぐことができた」