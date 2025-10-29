JRÅì³¤¡¢¡Ö¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡ùEXÁáÆÃ7¡×¤òÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÀßÄê¡¡Åìµþ¡Á¿·Âçºå±Ø¤¬10,000±ß
JRÅì³¤¤Ï¡¢¡Ö¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡ùEXÁáÆÃ7¡×¤òÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÀßÄê¤¹¤ë¡£
¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹Í½Ìó¤È¥¹¥Þ¡¼¥ÈEX¤Ç¡¢12ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à2Ì¾°Ê¾å¤òÆ±»þ¤ËÍ½Ìó¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¡¢ÂÐ¾Ý¤ÏÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¦¿·²£ÉÍ¡ÁÌ¾¸Å²°¡¦µþÅÔ¡¦¿·Âçºå±Ø¤Î¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×ÉáÄÌ¼Ö»ØÄêÀÊ¡£Îó¼Ö¤´¤È¤ËÀÊ¿ô¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë¡£°ìÉô¼ÖÎ¾¤ËÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¼ÖÎ¾¡×¤Î»ØÄê¤â¤Ç¤¤ë¡£
ÀßÄê´ü´Ö¤Ï¾å¤ê¤¬12·î26Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¡¢²¼¤ê¤¬2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é4Æü¤Þ¤Ç¡£È¯Çä´ü´Ö¤Ï12·î5Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¾è¼ÖÆü7ÆüÁ°¤Î¸á¸å11»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡£
ÎÁ¶â¤ÏÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¦¿·²£ÉÍ¡ÁÌ¾¸Å²°±Ø´Ö¤¬Âç¿Í8,000±ß¡¦¾®¿Í4,000±ß¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¡¦¿·²£ÉÍ¡ÁµþÅÔ¡¦¿·Âçºå±Ø´Ö¤¬Âç¿Í10,000±ß¡¦¾®¿Í5,000±ß¡£¤¤¤º¤ì¤âÊÒÆ»¤¢¤¿¤ê¡£¡ÖLINE¤«¤éEX¡×¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤ï¤Ê¤¤¡£