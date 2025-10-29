アドビ（Adobe）は現地時間28日、Google Cloudと生成AI関連でパートナーシップを拡大すると発表した。アドビ製品でGeminiやVeo、Imagenといったグーグルの生成AIが利用できるようになる。

Adobe Firefly、Adobe Express、Adobe Photoshop、Adobe PremiereなどのアドビアプリやAdobe GenStudioの中で、グーグルの最新AIモデルが優先的に利用できるようになる。これにより、クリエイターやプロユース、法人ユーザーに向けて、アドビの信頼性が高いクリエイティブエコシステムに高性能のAIが組み込まれ、業界最高水準のAIモデルを活用できる柔軟な選択肢が提供されるという。

たとえば、Photoshopでは、生成塗りつぶしに「Google Gemini 2.5 Flash」など新たなパートナーAIモデルが利用できるようになる。AIオブジェクトや人物、背景を融合させたリアルな合成写真を生成する「調和」機能など、ほかの強力なAI機能とともにリリースされる。

今後、これらの強力な生成AI市場を広げるべく、共同で市場展開を進めていくほか、イノベーションパートナーとして引き続き協業していくとしている。