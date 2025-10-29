堀ちえみ、腕のしこりの検査結果を報告「なんだかおかしな感じです」

タレントの堀ちえみが27日に自身のアメブロを更新。右腕に見つかったしこりのエコー検査の結果を報告した。

この日、堀は「肘に近い右腕（上腕）部分、皮膚の奥の方の部分に、5ミリ程のしこりがあることに、春頃ふと気づいた」と告白。「コリコリしているような、でもプヨッともしているような」としこりの感触を説明し「なんだかおかしな感じです」と不安な心境をつづった。

続けて、皮膚科を受診したところ「先ずはエコーで調べましょう」と医師から告げられたことを報告。エコー検査を受け「この5ミリもあるしこりのようなものの正体が判明した」といい「『血管』だそうです」と驚いた様子で明かした。

さらに、医師からは「鍛えたボディービルダーの身体って、表面に血管が浮き出ていますよね、あれと同じだと思っていただいて大丈夫です」と説明されたそうで「わかりやすい！と思いました」「診察室を出てホッとした！」と安堵した様子でコメント。朝食に「フローズンカップアサイーヨーグルトテイスト」を食べたことを明かし「今日の検査結果、ひとまず安心です」と述べた。

最後に「ボディービルダーの身体と同じ現象。なかなか面白い 当分家族の中でネタにされそうだな」とお茶目につづり、ブログを締めくくった。