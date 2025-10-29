細川直美、ハワイの老舗ホテルを訪問し絶賛「全部がピンクで可愛い」

女優の細川直美が26日に自身のアメブロを更新。ハワイ旅行3日目にワイキキを満喫したことを報告した。

この日、細川は「トレッキングの後は着替えてワイキキに行って来ました」と明かし「インターナショナルマーケットプレイスのリリハベーカリーでパンケーキlunch」を楽しんだことを報告。しかし「量が多過ぎて途中で断念」したといい、友人に手伝ってもらったことをつづった。

続けて、ワイキキビーチを訪れたことを写真とともに報告し「満ちているのか？ビーチが狭くなっているように感じました でもやっぱり人が多いですね」とコメント。また、友人の案内で「ロイヤルハワイアンホテルにもお邪魔して来ましたよ」と明かし「全部がピンクで可愛い ハワイでは老舗のホテルです」と絶賛した。

さらに「化粧室まで可愛いらしかったのですが、お部屋も素敵なんですって」と述べ「一度、宿泊してみたいな」と願望をつづった。

最後に「前回ハワイに行った時はまだ子供達が小学生であまり外出せずにホテルステイを楽しんだ旅だったので、今回はアクティブに動く事が出来て楽しかったな」と振り返り「友人のお陰ですね！感謝です」とつづり、ブログを締めくくった。