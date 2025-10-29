「犬の日」はワンコドラマ祭り！『毎年恒例！犬の日特別企画』11月1日（土）10：00放送スタート

11月1日、アクションチャンネルでは毎年恒例の「犬の日特別企画」として、キュートで勇敢な犬が活躍するアクションドラマを特集放送する。今年は、世界中で愛されるレジェンド・シリーズの最新作や、日本初上陸となる新作ドラマなど、豪華なラインナップが実現した。

日本唯一のアクション海外ドラマ専門チャンネルであるアクションチャンネルは、2023年10月のチャンネル名変更に伴い、公式キャラクターとして元気で活動的な犬の「アクティー」を誕生させた。これにちなみ、現在、愛犬アクティーのように賢く、勇敢、そして愛嬌たっぷりのワンコたちが事件解決に挑むドラマの編成を強化している。

そして、まさに「犬の日」である11月1日を皮切りに、固い絆で結ばれた犬と人間のコンビが活躍するアクションドラマの数々を視聴者へお届けする。

『毎年恒例！犬の日特別企画』ラインナップ

『ハドソン＆レックス〜セントジョンズ警察シェパード犬刑事』シーズン7

字幕版：11月3日（月・祝）10：00から全8話一挙放送

刑事とシェパード犬のコンビが事件を解決するカナダの大ヒットポリス・アクション、ファン待望のシーズン7！

カナダ最東端の美しい港街セントジョンズを舞台に、刑事チャーリー・ハドソンと相棒のシェパード犬レックスのコンビが事件を捜査していく。シーズン7では、誘拐、密輸、殺人、集団食中毒など、様々な種類の事件が発生。チームメンバーが事件に巻き込まれるエピソードや、事件を目撃したレックスが一人で解決に乗り出すエピソードも！

【犬の日】シーズン4〜6 3日間ぶっ通し一挙放送！

『ハドソン＆レックス〜セントジョンズ警察シェパード犬刑事』シーズン4〜6の字幕版は、11月1日（土）10：00放送スタート（11月1日〜3日で全52話一挙放送）

『レックス〜ウィーン警察シェパード犬刑事〜』（全14話）

字幕版：11月9日（日）14：00スタート 毎週日曜日14：00から5話連続 （11月9日は4話連続）

世界で愛されているレジェンド“ワンコ”シリーズはここから始まった――「レックス」シリーズの元祖オーストリア版がついにアクションチャンネルに初登場！ シェパード犬刑事レックスと相棒モーザーの物語。

月〜日曜午前10時【毎日ワンコ】枠で放送の世界各国のレックス・シリーズも要チェック！

『ロレンツォ＆レックス〜ローマ警察シェパード犬刑事』シーズン1〜3（全34話）

字幕版：11月4日（火）10：00スタート 毎日10：00から3話連続

『ダヴィデ＆レックス〜ローマ警察シェパード犬刑事』シーズン1〜2（全22話）

字幕版：11月16日（日）10：00スタート 毎日10：00から3話連続

『マルコ＆レックス〜ローマ警察シェパード犬刑事シーズンゼロ』（全10話）

字幕版：11月24日（月・振休）10：00スタート 毎日10：00から3話連続

『マルコ＆レックス〜ローマ警察シェパード犬刑事』シーズン1〜2（全24話）

字幕版：11月27日（木）11：00スタート 毎日10：00から3話連続（11月27日は2話連続）

『ドクター・ドッグ心を救う最強の相棒』（全10話）

字幕版：11月3日（月・祝）17：00から第1〜4話一挙放送

※第5話以降は11月9日・16日・23日（日）16：30から2話連続

オーストラリアン・シェパード犬が活躍する新たなワンコドラマが日本初上陸！ 心理学者パウルとセラピー犬ケーテが、心に傷を抱えた人々に寄り添い、再生への一歩を導く！

ドイツの公共放送局Das Erste（ダス・エルステ）で2019年に放送が始まり、初回放送は480万人以上が視聴する大ヒットを記録。奥深いストーリー、説得力のある演技、感情に訴える音楽、そして美しい風景が高く評価され、現在も新エピソードを制作中の人気作品。

