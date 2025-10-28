本格ミステリー『警部マサイアス ウェールズ殺人捜査班』第1話が無料配信

ウェールズの荘厳で美しい自然が舞台の本格ミステリー『警部マサイアス ウェールズ殺人捜査班』第1話が、Prime Videoの「シネフィルWOWOW プラス」の公式YouTubeにて、10月24日（金）〜無料公開中！

『警部マサイアス ウェールズ殺人捜査班』概要＆あらすじ

ロンドンからやってきた孤独な警部トム・マサイアスが、ウェールズの荘厳で美しい自然を舞台に、複雑な人間関係や町の秘密が絡む難事件に挑むミステリー『警部マサイアス ウェールズ殺人捜査班』の第1話が無料公開中！

監督を務めるのは、『ロンドン警視庁コリン・サットンの事件簿』や『ウェールズ連続少女殺人事件〜30年目の真実』など、本格派の捜査ミステリーを数多く手掛けるマーク・エヴァンスら。

『警部マサイアス ウェールズ殺人捜査班』 第1話「悪魔の橋」（2012／イギリス／97分）

監督：マーク・エヴァンス ほか

キャスト： リチャード・ハリントン／マリ・ハリーズ ／ハンナ・ダニエル／アレックス・ハリーズ

■第1話あらすじ

ロンドンからウェールズの小さな町アベリストウィスにやってきた警部トム・マサイアス。海辺のキャラバンで静かに暮らし始めた彼の平穏は、すぐに破られる。人里離れた砂丘地帯で、年老いた女性が襲われ、行方不明になる事件が発生。やがて、彼女の遺体が深い谷底で発見され、事件は15年前に閉鎖された施設での出来事と結びついていく。

（海外ドラマNAVI）

