¡¡ÇÐÍ¥¤Î²ÆÈÁ¡Ê34¡Ë¤¬¡¢TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË ¸å10¡§00¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£·àÃæ¤Ç¡È¸µÎø¿Í¡É¤ò±é¤¸¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¾Ð´é¡×²ÆÈÁ¡õ¡È¸µÎø¿Í¡É¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±ºî¤ÏÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¤Ö¤ó¤«¼Ò¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¡ÖÎÁÍý¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃË½÷¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯ºÆÀ¸¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡£Îø¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤òºî¤êÂ³¤±¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤¿»³´ß°¾Èþ¡Ê²ÆÈÁ¡Ë¤È¡¢¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷¤¬ºî¤ë¤â¤Î¡×¤È»×¤¤¹þ¤àÄâ¼ç´ØÇò¤Ê³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¡ÊÃÝÆâ¡Ë¤¬¡¢ÊÌ¤ì¤ò·Ð¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¡È¸µÎø¿Í¡ÉÆ±»Î¤ò±é¤¸¤ë²ÆÈÁ¤ÈÃÝÆâ¤¬¾Ð´é¤Ç¿©Âî¤ò°Ï¤à2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#¹¬¤»¤Ê»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è#¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤¬Íß¤·¤¤#¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤¤¤ÄÌá¤ë¡©#¤¢¤ó¤¿¤¬#¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç³ØÀ¸¤Î¥¢¥æ¥«¥Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤À¤±¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢¤Ë¤Þ¤¿Ìá¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¡Öº£µ¨¤Ç1ÈÖÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
