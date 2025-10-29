◇ワールドシリーズ第4戦 ドジャース2―6ブルージェイズ（2025年10月28日 ロサンゼルス）

ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠でブルージェイズとワールドシリーズ（WS）第4戦を戦い、2―6で敗戦。対戦成績は2勝2敗のタイとなった。「1番・投手兼DH」で先発出場した大谷翔平投手（31）は第1打席で四球を選びポストシーズン（PS）最長記録となる11打席連続出塁を記録したが、3打数無安打。投げてはWS初登板で今季最長タイの6回0/3を投げ、6安打4失点で初黒星となった。

延長18回の激闘となった前夜の第3戦。フル出場した大谷は2本塁打を含むポストシーズン史上最多となる9出塁の歴史的活躍を見せた。午後5時10分の試合開始の時点で気温は29・4度。ウォームアップ中から発汗し、直前のブルペン投球では合間に何度も汗を拭うシーンも見られた。それでも大谷は初めての登板となるWSの舞台で、疲労を見せることなく自らの投球に徹した。初回は2死一、二塁のピンチを迎えながらも無失点。2回はわずか7球で3者凡退で終えるなど順調に立ち上がった。

しかし0―1の3回に落とし穴があった。1死一塁、カウント2―1からゲレロに投じたスイーパーが高く浮き、完璧に捉えられた打球は左中間スタンドへと高い弧を描いた。「やっぱりスポットが良くなかったなっていう、明らかな失投ではあるので。悔やまれる1球だったなっていうのは、結果論からするとその通りかなと思います」。後続を確実に打ち取り、4回はカーク、バーショ、クレメントを3者連続三振に仕留めるなど。気持ちを切り替えて好投を続けたが、相手主砲への1球は悔やみきれないものだった。

7回に先頭のバーショ、クレメントに連打を浴びて無死二、三塁のピンチを招いて降板。大観衆からは拍手が沸き起こったが、若干うつむき加減で、悔しさをにじませながらベンチへと引き揚げた。「スターターのピッチャーとしては最低でも6回、今日はもちろん7回まで投げきれれば一番良かったですけど、そこができなかったのが悔やまれるところかなと思います」。結果としてチームの疲労度を軽減する投球ができなかったことを悔やんだ。