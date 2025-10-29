女優の東ちづる（65）が29日までにX（旧ツイッター）を更新。日本の核兵器保有を肯定する声に異を唱えた。

東は27日の投稿で、「武力で国を守ることが強い国だと思い込まされ、国民の個が蔑ろにされていく現実に目を瞑る」と書き出し、「それが愛国心だと洗脳され平和を奪われた戦前・戦中。今改めて過去に学ぶべき時なんだと思う」と記述。続くポストでは「どこからか突然攻撃されたら！？ そう考えると恐怖です。だから外交に期待をします。平和と国益のために慎重に丁寧に必死に、交渉・交流をしてほしい。日本ならではの外交力の発揮に期待をさせてほしい」とも記していた。

今回の投稿では「“核を保有すれば強い国”って考え方、逆に、それこそ頭の中お花畑じゃないかしら」と、核保有を肯定する意見に言及。「日本が核兵器を保有するって、そんな安易なことじゃないので」とくぎをさし、「原爆や核禁止条約のこと、雰囲気や表層的なイメージではなくて、ちゃんと深く知った上で思索したほうがいいと思います」とつづった。

東は直接言及していないが、高市早苗首相は24日の所信表明演説の中で「日本列島を強く豊かにしていく」「我が国として主体的に防衛力の抜本的強化を進めることが必要です」などと話していた。