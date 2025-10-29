歌手氷川きよし（48）が29日、都内で、再生医療スキンケアブランド「iCell（アイセル）」のアンバサダーの就任発表会見を行った。

氷川が美容ブランドのアンバサダーを務めるのは初めて。演歌からロック、アニメまで自在に歌いこなす歌唱力に加え、美意識の高さ、美容にもこだわる“唯一無二の存在”として白羽の矢が立った。

ムービーメッセージ「年齢も、常識も、超える」を氷川自身がセリフでつぶやくCMもこの日、公開された。

就任コメントは以下の通り。

KIINA．こと氷川きよしです。

仕事柄ということもありますが、メークやスキンケア、特に肌のアンチエイジングに関心があり、良いといわれるものはすぐに試したりして、自分に合うものを常に探しています。そんな私ですから、今回のお話をいただいたときは、「試したい！」という気持ちもあり、喜んでお受けさせていただきました。

iCellさんは、先端の再生医療技術と、美容皮膚科医の専門知見が融合したスキンケアブランドで、自宅で日常的に使用することにより、その効果を体感できるということです。

私はいつも「年齢を重ねることは、幸せを重ねること」と思って、それを目標に毎日を過ごしているのですが、まさに、自信を持って年齢を重ねていけるということをiCellさんを通して皆さまにお伝えできればと思っています。

毎日のケアで、私も使わせていただいていますが、肌のハリもツヤも出て、しっとり整ってきています。アンチエイジングを目標とするならば、そこはサボってはいけないところなので、続けて使ってケアしていくことが大事。ぜひ皆さまにも、鏡を見るたびに『あ、変わってきたな』をiCellさんで体感していただきたいです。