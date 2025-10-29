【名古屋】『ハリー・ポッターの魔法クリスマス』大名古屋ビルヂングでイルミネーション ─ 東海地区で初コラボ

名古屋のランドマーク「大名古屋ビルヂング」にて、2025年11月12日（水）から12月25日（木）の期間中、大名古屋クリスマスイルミネーション「ハリー・ポッターの魔法クリスマス」が開催される。東海地区で「ハリー・ポッター」とコラボレーションしたクリスマスイベントを開催するのは大名古屋ビルヂングが初。

5Fスカイガーデンでは「ハリー・ポッター」の世界観を感じられる高さ約4mの天空のクリスマスツリーが登場。館内では「ハリー・ポッター」のフォトスポットや、ポップアップストアの開催、オリジナルポストカードのプレゼント、Instagramキャンペーン、飲食店ではコラボレーションメニューが提供される。プレスリリース内容をお届けする。

5F スカイガーデン クリスマスイルミネーション

例年ご好評いただき昨年は、約19万人が来場した5Fスカイガーデン クリスマスイルミネーション。今年は、「ハリー・ポッターの魔法クリスマス」をテーマに、毎年人気の天空のクリスマスツリーがハリー・ポッター仕様になり、ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮をイメージした巨大クリスマスリースも登場します。その他にもLEDイルミネーションで金のスニッチを表現した、クィディッチ競技場などスカイガーデン全体で「ハリー・ポッター」の世界観をお楽しみ頂けます。また、1Fエントランスでは「ハリー・ポッター」25周年ロゴのモチーフであるパトローナスを表現した4mツリーがお出迎えします。

【スポット⑴】天空のクリスマスツリー

期間：11月12日（水）～ 12月25日（木） 11時～23時 （点灯は17時～） ※荒天時は閉鎖。 場所：5Fスカイガーデン、１Fエントランス

高さ約4mのクリスマスツリーは「ハリー・ポッター25周年」ロゴに加え、魔法の流れをゴールドオーナメントで華やかに演出。

【スポット⑵】クリスマスリース

ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮（グリフィンドール、レイブンクロー、スリザリン、ハッフルパフ）をイメージした巨大クリスマスリース。

【スポット⑶】クィディッチ競技場

魔法界の人気スポーツ、クィディッチの競技場をイメージし、4つの寮をモチーフに、フィールドではLEDライトで金のスニッチを表現。

【スポット⑷】１F エントランスツリー

「ハリー・ポッター25周年」ロゴに加え、そのモチーフであるパトローナスを表現した4mツリー。

館内ハリー・ポッターのフォトスポット

館内では、ハリー・ポッター、ロン・ウィーズリー、ハーマイオニー・グレンジャーの等身大フィギュアと撮影することができるフォトスポットや、ハリー・ポッターの最新情報をパネル展示で紹介する「ハリー・ポッターギャラリー」、ホグワーツ魔法魔術学校において生徒がどの寮に所属するのが一番ふさわしいかを決める“組分けシーン“を体感できるフォトスポットが登場。各スポットで「ハリー・ポッター」の世界観を堪能することができます。

ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in 大名古屋ビルヂング

「ハリー・ポッター」と「ファンタスティック・ビースト」の商品が揃うハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STOREが登場。クリスマスシーズンならではのグッズが揃います。

期間： 2025年11月12日（水）～ 12月25日（木） 11時～21時 場所：B1Fアトリウム コラボレーションメニュー

「ハリー・ポッター」からインスパイアされたコラボレーションメニューを期間限定で提供します。映画に登場するモチーフをイメージして、味はもちろん見た目でも楽しめるメニューが揃います。

【浅草 キッチン大宮】

メニュー名：ハリー・ポッター25周年記念 エクスペクト・パトローナス ドリンク

価格：980円

【ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー】

メニュー名：金のスニッチ モンブランタルト

価格：1,400円/1 ピース

【CHARLIE‘S】

メニュー名：パンケーキ４種（グリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクロー、スリザリン）

価格：各1,580円

【annon tea house】

商品名：ハリー・ポッター シーリングスタンプホットケーキ

価格：1,760円



【canele de CHIANTI】

メニュー名：ハリー・ポッター ホグワーツ４寮カヌレSET

価格：2,200円

コラボレーショングッズ

【PAPABUBBLE】

商品名：ハリー・ポッター 魔法ミックス

価格：880円



【タリーズコーヒー】

過去のハリー・ポッターの人気商品を再販

オリジナルポストカードプレゼント

期間中、2,000円以上(税込・合算不可)お買い上げの方に、大名古屋ビルヂング各店舗にてオリジナルポストカードをプレゼント。

期間： 2025年12月1日（月）～ 12月25日（木）

※一部店舗は配布対象外となります。

※先着順の配布となり、各店舗なくなり次第終了となります。

Instagram投稿で「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」チケットなどが当たる！キャンペーン

大名古屋クリスマスのイルミネーションやクリスマスツリー、フォトスポットなど、大名古屋ビルチングの「ハリー・ポッターの魔法クリスマス」にまつわる写真を撮影し、「#大名古屋ビルヂングハリーポッターの魔法クリスマス」のハッシュタグをつけて、大名古屋ビルヂング公式アカウントをメンションの上、Instagramフィード投稿をすると、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」チケット他、「ハリー・ポッター」グッズを抽選で計10名様にプレゼント。詳しくは大名古屋ビルヂング公式Instagramをご確認ください。

期間：2025年11月12日（水）～12月25日（木）

