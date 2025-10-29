【バーガーキング】秋の風物詩バーガー「マッシュルームワッパー」（単品840円）が復活 クリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」が相性抜群
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年10月31日(金)より、秋の風物詩バーガー「マッシュルームワッパー」「ダブルマッシュルームワッパー」「マッシュルームワッパーJr.」の3商品を期間限定で復活発売する。※文中価格は全て税込表記
クリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」が相性抜群
「マッシュルームワッパー」は、直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用。フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ね、さらに粗挽きブラックペッパーを効かせ、クリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」を合わせた、香り高いきのこの旨味を楽しめる本格バーガー。「ダブルマッシュルームワッパー」は、100%ビーフパティが2枚に増量した、食べ応え抜群の一品。さらに、「マッシュルームワッパー」よりもサイズが手頃になった「マッシュルームワッパーJr.」も販売。自分の好みに合わせて選べるのも魅力の一つだという。
◆「マッシュルームワッパー」
・発売日
2025年10月31日(金)〜
・価格
単品840円、セット1,140円
秋の風物詩バーガー「マッシュルームワッパー」
◆「ダブルマッシュルームワッパー」
・発売日
2025年10月31日(金)〜
・価格
単品1,190円、セット1,490円
ダブルマッシュルームワッパー
◆「マッシュルームワッパーJr.」
・発売日
2025年10月31日(金)〜
・価格
単品540円、セット840円
マッシュルームワッパー Jr.
〈注意事項〉
※セットはフレンチフライ(S)とドリンク(M)となる
※モーニング実施店舗では10:30以降に販売開始
※一部店舗では取り扱いなし
※店舗により、販売時間帯が異なる
※店舗の状況により販売を一時中止する場合あり
※予告無く商品設計、価格が変わる場合あり
※画像はイメージ
※下記店舗では「マッシュルームワッパー」「ダブルマッシュルームワッパー」「マッシュルームワッパー Jr.」の発売はなし
・バーガーキング 東京競馬場店(東京都府中市日吉町1-1フジビュースタンド 2F フードコート)
・バーガーキング 京都競馬場店(京都府京都市伏見区葭島渡場島町32京都競馬場 1F フードコート)
【バーガーキング ブランドについて】
1954年に設立されたバーガーキングブランドは、世界100カ国を超える国々と米国において、19,500店舗以上で事業展開しているファーストフードハンバーガーチェーン。バーガーキングブランドは、レストランブランドインターナショナルが保有。(レストランブランドインターナショナルは総売上が350億ドル超、総店舗数28,000超を展開する世界最大規模のファーストフードレストラン企業）
日本では、株式会社ビーケージャパンホールディングスが国内マーケティング、店舗運営の全権を担っている。新規FCの育成やメニュー開発、販売戦略などの機能を保持し、更には店舗開発･新規出店への包括的責任を負っている。