『スター・ウォーズ』『ジュラシック・パーク』『ジョーズ』『ハリー・ポッター』シリーズなど、数々の名作映画音楽を手がけてきた巨匠ジョン・ウィリアムズが、スティーブン・スピルバーグ監督によるUFOを描く新作映画（タイトル未定）で音楽を担当することがわかった。これでウィリアムズとスピルバーグのタッグは通算30作目となる。米が報じた。

今回の情報は、ジュリアード音楽院で開催されたイベント「John Williams - A Composer’s Life: A Night of Stories and Music」で明かされたもの。ダミアン・ウッツェル学長が「ジョン・ウィリアムズは現在ロサンゼルスで創作活動中」として、「スティーブン・スピルバーグと次回作に取り組んでいます。これは喜ばしい知らせです」と語ったという。ユニバーサル側は現時点でコメントを控えている。

ウィリアムズとスピルバーグの協業は『続・激突!/カージャック』（1974）に始まり、『ジョーズ』（1975）、『未知との遭遇』（1977）、『E.T.』（1982）、『ジュラシック・パーク』シリーズ、『シンドラーのリスト』（1993）、『A.I.』（2001）、『宇宙戦争』（2005）、『フェイブルマンズ』（2022）など、50年以上にわたり映画史を彩ってきた。ウィリアムズは『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』（2023）の後に引退を示唆していたが、のちに撤回。自らが「大いに興味を持ち、スケジュール的にも可能な作品」があれば再び手がける意向を示していた。

スピルバーグの新作は、タイトルやあらすじは明かされていないものの、2024年4月に“UFO映画”だと伝えられ、その後ユニバーサルが「新作オリジナル・イベントムービー」として発表している。出演者には、ジョシュ・オコナー、エミリー・ブラント、コールマン・ドミンゴ、コリン・ファース、イヴ・ヒューソンが名を連ねる。そのほか、本企画について明らかになっていることは少なく、謎の新作として注目を集めている。

脚本は『ジュラシック・パーク』2作品や『宇宙戦争』（2005）などでタッグを組んだデヴィッド・コープ。原案はスピルバーグ自身が担当した。プロデューサーは『A.I.』（2001）以来のスピルバーグ作品を手がけてきたクリスティ・マコスコ・クリーガーが務める。

